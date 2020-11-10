شعبة الأدوية: مخزون بروتوكول علاج كورونا يكفي لمدة 6 أشهر

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتمعت خلال نهاية يونيو وبداية يوليو الماضي، مع صناع الدواء، لوضع خطة تتضمن أن يكون هناك مخزون أدوية بروتوكول العلاج الخاصة بفيروس كورونا من 9 لـ12 شهرا، كما أن الإجراءات الاستيرادية التي كانت تأخذ شهرا أو شهرين أصبحت مدتها 10 أيام.

وأكد "عوف"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن الخطة تتضمن عدم تصدير تلك الأدوية لمدة 6 أشهر، نظرا لاحتياج الدولة لها، مؤكدا أن كل الصيدليات متوفر بها أدوية بروتوكول العلاج، ولكن هناك أدوية مثل السيولة وريمديسفير تُصرف عن طريق المستشفيات.

وأشار إلى أن أدوية مرضى كورونا البسيطة والمتوسطة تتوفر في جميع الصيدليات، بينما مرضى الحالات الشديدة فينقلون للمستشفيات، لافتا إلى أن عدد صيدليات الشركة المصرية التابعة للدولة 25 صيدلية على مستوى الجمهورية لصرف أدوية المناعة.

وعن الإقبال على صيدلية الإسعاف، قال إن سبب الإقبال يرجع لاحتوائها على كل الأدوية المخدرة، والتي لابد أن تصرف بروشتة مختومة، والتي لا ترغب الصيدليات الخاصة بالحصول عليها بسبب المشاكل المتعلقة بالتفتيش.

وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنّ الوزارة بادرت بحجز 20% من احتياجات مصر من لقاح فيروس كورونا المستجد، الذي تنتجه شركة فايزر.

وأعلنت شركتا فايزر الأمريكية وبيونتيك الألمانية للأدوية، أمس، أنّ اللقاح ضد فيروس كورونا "كوفيد-19"، الذي تعملان على تطويره، أثبت فاعليته بنسبة 90%، وذلك وفقا للتحليل الأولي لنتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية.

وأضافت الوزيرة في كلمتها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر، عن دور المعامل المركزية ضمن خطة الوزارة للتصدي لفيروس كورونا، أنّ هناك 11 لقاحا في المراحل النهائية، وأنّ مصر شاركت في التجارب السريرية للقاحين.

وبحسب شركة فايزر، سيتم توفير 50 مليون جرعة بحلول نهاية 2020، ونحو 1.3 مليار جرعة بحلول نهاية عام 2021، إذ يحتاج كلّ شخصّ إلى جرعتين من اللقاح.

ومساء الاثنين، تحدث الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن أهمية قياس المأمونية القصيرة والطويلة بشأن نجاح اللقاح، والتي تعني أنّ اللقاح لا يتسبب في ظهور أعراض جانبية خطيرة أثناء التجارب الإكلينيكية، موضحا أنّ إقرار المأمونية طويلة المدى يتم في سنوات وليس شهورا.

كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الاثنين 9 نوفمبر، مغادرة 97 متعافيًا من فيروس كورونا للمستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100439 حالة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن 105، و15335 ورقم واتس آب 01553105105، إضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.