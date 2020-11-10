ندوة توعوية عن فيروس كورونا لطلاب جامعة كفر الشيخ

نظمت كلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ، ندوة توعوية بعنوان "ممارسات الأنشطة الطلابية في ظل جائحة كورونا " اليوم، تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة، حاضر فيها الدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية في حضور الدكتور عبدالحليم عكاشة، عميد كلية التربية الرياضية و الدكتور نجلاء إبراهيم، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور أحمد زينه، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب .

وتناول مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، الوعي الثقافي وتنمية الولاء والانتماء وذكري إنتصارات اكتوبر وأثرها في انتماء الشباب للوطن والأنشطة الطلابية وأثرها في بناء شخصية الشباب وحروب الجيل الرابع والخامس وكيفية التصدي لها، مشيراً إلى أن الأنشطة الطلابية خلال العام الجامعي الحالي تشهد خريطة كبيرة من الأنشطة مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية ومراعاة التباعد الاجتماعي في الأنشطة الرياضية والثقافية والعلمية والاجتماعية .

وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، أن الأنشطة الطلابية في مقدمة أولويات إدارة الجامعة لثقل شخصية الطلاب وتأهيلهم وتثقيفهم وهو ما يأتي تزامناً مع اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية باستمرار ممارسة الأنشطة الطلابية داخل الجامعات وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية من فيروس كورونا المستجد والحفاظ على سلامة وصحة الطلاب والعاملين .

وقال دسوقي، إن الأنشطة الطلابية أحد أهم أضلاع مثلث العملية التعليمية بجانب ما تقدمه الجامعة من دراسة أكاديمية وتثقيف للمساهمة في بناء وتكوين شخصية الطلاب بتعزيز قيم الولاء للوطن والانتماء ونبذ العنف وتبني ثقافة قبول الآخر، مشيرا إلى التوعية بالمشروعات القومية للدولة، داعيا الشباب للفخر بإنجازات الدولة وقيادتها الرشيدة.

وفي سياق آخر، ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعمال إنشاء 3 مصانع بمراكز "كفر الشيخ ودسوق ومطوبس" إلى جانب مدفن صحي بمركز بلطيم بحضور الدكتورة هبه ذكي، نائب مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة للشئون الفنية، والمهندسة رشا كامل استشاري المعايير المصاحبة بالبرامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتور محمد إسماعيل استشاري التنفيذي للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بمحافظ كفر الشيخ، والمهندس هشام فتحي صالح، مدير عام الإدارة العامة للنظافة والتجميل بالمحافظة.

وتناول اللقاء، الأنشطة التي تم تنفيذها بالمحافظة ومنها تطوير مصنعي بيلا وسيدي سالم، ومعاينة مواقع المصانع الجديدة بدسوق وكفر الشيخ ومطوبس، ومعاينة مواقع التخلص من المخلفات بمطوبس وبلطيم، كما وجه محافظ كفر الشيخ بعمل جدول زمني لتلك الأعمال.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استكمال أعمال إنشاء الـ 3 مصانع و المدفن الصحي، موجهاً إلى عمل جدول زمني لتحديد الانتهاء من تلك الأعمال، لافتًا إنه تم استلام أرض مصنع مدينة كفر الشيخ من وزارة الزراعة، لإقامة مصنع تدوير