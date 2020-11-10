مصطفى شردي: لن يحدث نقص في أدوية "بروتوكولات كورونا"

قال الإعلامي مصطفى شردي، إن وزارة الصحة خصصت 61 معملا فرعيا لتحليل الـ"pcr"، وهي ستبدأ في العمل خلال الفترة المقبلة، بعد الضغط الشديد الذي حدث على المعامل خلال الفترة الماضية.

وأضاف "شردي"، في برنامجه "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة الفضائية، الثلاثاء، أن وزارة الصحة وزارة قوية، ورغم أن المباني قديمة، إلا أن هناك خبرات كبيرة في الوزارة التي وصلت إلى الاعتماد الدولي، وهي تحذر من المعامل الخاصة التي تجري تحاليل "PCR".

وتابع، أن أصحاب المعامل الخاصة يجب أن يفسروا لنا من أعطاهم تصاريح لإجراء تحاليل "PCR"، مشددا على أن الفترة المقبلة لا تحتاج إلى قلق، ومن ضمن القلق مسألة تغريم أطفال المدارس 4 آلاف جنيه في حالة عدم ارتداء الكمامة، لافتا إلى أن الدولة لديها مشاغل أكثر من ذلك.

وشدد على أن الدولة ستصل لمرحلة ما حينها ستطبق قرار ارتداء الكمامات، ويجب عليك أن تأخذ بالك من أطفالك، وأن يلتزموا بالإجراءات الاحترازية لكي لا يصابوا بكورونا.

أما بالنسبة لمسألة الأدوية الخاصة بكورونا، ومدى توافرها، قال "شردي"، إنه في بداية أزمة فيروس كورونا كان العالم كله يعاني من نقص في الأدوية، ولكن هل تعتقد أن الدولة لم تنتبه لذلك، وهى من أقوى بلاد المنطقة في إنتاج الدواء، ومعظم الأدوية الموجودة في العالم، موجودة في مصر، وبالتالي "أوعى تتخيل إن هيحصل نقص في أدوية كورونا"، والصيدليات موجود بها كل الأدوية الخاصة بكورونا، ولا تستمعوا لمن يلعبون بأعصابكم، وانزلوا الصيدليات ستجدون بروتوكولات العلاج، ولكن أرجوكم لا تخزنوا العلاج.

هذا، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أن الـ61 معملا مركزيا لتحاليل الـ"PCR" يعملون بالفعل على مستوى الجمهورية، ومن بينها 27 معملا يمكنها إصدار تحاليل السفر، وهي مرتبطة بالمعامل المركزية في كل المحافظات، وتصدر نفس الشهادات الموجودة في القاهرة.