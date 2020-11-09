وزارة الصحة تستعرض فوائد "الشيكولاته": تحسن المزاج وتقلل التوتر

استعرضت وزارة الصحة والسكان، فوائد الشوكولاته الداكنة على الجسم، وذلك على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأوضحت الوزارة أن الشوكولاته التي تحتوي على أكثر من 75% كاكاو، غنية بمضادات الأكسدة التي تُحسن أداء المخ والجهاز العصبي، وترفع من مستوى السيروتونين الذي يُحسن المزاج ويقلل التوتر.

كما وجهت الوزارة في منشور آخر، نصائح لمرضى السكر، تّكمن في السيطرة على جلوكوز الدم وضغط الدم، والحرص على إجراء فحوصات منتظمة، والاستماع إلى المشورة الطبية، فضلًا عن الالتزام بأخذ الدواء.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تقديم الخدمة الطبية والعلاج بالمجان لـ125 ألفاً و663 مواطناً من خلال 133 قافلة طبية تمّ تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال شهر أكتوبر الماضي.

تأتي تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.