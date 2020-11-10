رئيس جامعة عين شمس: نحن أول من طبقنا نظام المستشفيات الافتراضية في مصر

قال الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، إن الجامعة كانت من أول المستشفيات التي تحولت لمستشفى عزل بعد مستشفى النجيلة بمطروح، منذ مارس الماضي، مشيرا إلى أن المستشفى وفر كل الخدمات لاستقبال مرضى كورونا وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وأضاف "المتيني"، خلال حفل تكريم الأطباء الذين شاركوا في مواجهة جائحة فيروس كورونا وأسر الشهداء من الأطباء: "لم نتوقف عند تقديم الرعاية الصحية بل نظمنا حملات توعية لـ250 ألف طالب و14 ألف عضو هيئة تدريس بالجامعة، وامتدت للمجتمع المحيط بالجامعة، مشيرا إلى أنهم حرصوا على الإجابة عن تساؤلات مثل ما هو الفيروس وكيف تقي نفسك منه ثم سبل التشخيص".

وأشار "المتيني"، إلى أن جامعة عين شمس قدمت منظومة علاج جيدة للأمراض الأخرى بخلاف كورونا، قائلا: "الناس كانت بتخاف تروح المستشفيات، فطبقنا أول مستشفى افتراضي والمستشفى عن بعد".

ووجه رئيس الجامعة الشكر لجموع الأطباء، وكل من قدم جهدا في أزمة فيروس كورونا، قائلا:" كانوا في الصفوف الأولى للمواجهة ولم يبخلوا بأي جهد، وكذلك بنك مصر الذي قدم الكثير من الدعم والمبادرات"

تاج الدين: معالجتنا لأزمة كورونا لا تقل عن تضحيات حرب أكتوبر

من جانبه، قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن ما حدث في معالجة فترة كورونا في مصر، يضاهي ما حدث في حرب 1973، مشيرا الى أن الجميع كان مستعدا بداية من رأس الدولة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئاسة مجلس الوزراء.

وأضاف خلال تكريم للأطقم الطبية وأسر شهداء كورونا، أن هناك مؤتمرات علمية كبيرة أشادت بالدور المصري في إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن مصر لا تزال تعاني من تبعات فيروس كورونا، لكن في الوقت نفسه أفضل على المستوى الاقتصادي من عدة دول عالمية لم تنجح على نفس شاكلة مصر في إدارة الأزمة.

وأكد "تاج الدين"، أن الأطقم الطبية قدمت دورا عظيما في مواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرا الى أنه كانت هناك شكاوى من نقص بعض الأدوية في المستشفيات، ومع الوقت استنفرت الدولة، وأصبح هناك عدد كبير من المستشفيات مشاركة في الأمر حيث يصل عدد المستشفيات إلى 77 مستشفى حميات وصدر.

وأضاف أن مصر أول دولة في العالم تؤسس أقساما ومستشفيات الأمراض التنفسية وكان داخل مستشفى جامعة عين شمس، مشيرا إلى أن مصر لديها عدد كبير من الخبرات الطببة التي تساعد على مواجهة الأزمة.