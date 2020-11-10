عبدالمنعم سعيد: لن يحدث صدام بين مصر وإدارة بايدن

قال المفكر السياسي عبدالمنعم سعيد، مهما حدث في الانتخابات الأمريكية، فإن المجمع الانتخابي، لابُد وأن يجتمع يوم 14 ديسمبر المقبل، المشهد الخاص بالديمقراطية الأمريكية الآن، يجد من يشمتون فيه، ومنهم رئيس المكسيك، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف "سعيد"، في مداخلة عبر تطبيق "سكايب"، مع برنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي مصطفى شردي، الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، شخصية متمرسة جدا في السياسة، وهو معتدل، ووسطي، وواقعي للغاية وهو سنه 78 سنة، ولديه حكمة ومعرفة.

وتابع المفكر السياسي، أن "بايدن" سيعطي أولوية كبيرة جدا للداخل الأمريكي على الخارج، ما لم تحدث أي أزمة كبرى أو حرب، خاصة وأن الداخل الأمريكي ممزق، ويحاول رأب الصدع بين الجمهوريين والديمقراطيين، والبيض والسود، وهناك تحد آخر أمامه، وهو التصدي لفيروس كورونا، لدرجة أنه بدأ على الفور في اختيار مستشارين وخبراء للتخلص من الفيروس.

وأوضح، أن البنية الأساسية الأمريكي عمرها الافتراضي يستدعي التجديد الشامل، وهذا أمر متفق عليه بين الجمهوريين والديمقراطيين، ولكن ترامب لم يضعه على أولوياته، وهو خاص بالطرق، والمطارات والموانئ.

وشدد على أنه لن يحدث صدام بين مصر وإدارة بايدن، ورأس المصريين مرفوعة، ولكن رأس الإخوان منخفضة، والإدارات الأمريكية لم تضغط أبدا على مصر لكي تفعل ما لا تريده، مشيرا إلى أن بايدن كان لا يرى الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، ديكتاتورا، وكان يؤيد التغيير السلمي للسلطة.

وأكد، أن مصر لديها سياسة خارجية ممتازة، وقيادة سياسية حكيمة، ومصر تزيد كل يوم من عناصر قوتها الاقتصادية، والسياسية والعسكرية، وأي رئيس أمريكي سيعرف ذلك جيدا، و"بايدن" يعرف مصر جيدا، ومشاركتها مع الولايات المتحدة في تحرير الكويت، وهو لن ينخدع بكلام الإخوان، وليس متطرفا في مسألة الإعدامات لقيادات الإخوان، أو مسألة حقوق الإنسان.

ولفت المفكر السياسي، إلى أن تأثير قطر وأموالها على الولايات المتحدة أمر محدود رغم الأموال التي تنفقها.