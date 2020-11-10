فيديو.. نيللي كريم تعلق على هجوم كاملة أبو ذكري: بتخاف على الممثلين

ردت الفنانة نيللي كريم، عبر برنامج "the insider"، على منشور المخرجة كاملة أبو ذكري، والذي انتقدت فيه أبطال مسلسل "بـ 100وش".

وقالت نيللي: "قرأت البوست ومتأكدة إن كاملة بتحبنا كلنا، هي بتحب كل ممثلينها وأكيد ما قالته من خوفها عليهم، ممكن يكون حد قال لها شيئا أو رأت شيئا لم يعجبها".

وأضافت "نيللي": "كاملة أبو ذكري من مدرسة التواضع مهما نجوميتك عليت".

وكانت هاجمت المخرجة كاملة أبو ذكري ما وصفته بـ"غرور" عدد كبير من ممثلي مسلسلها الشهير "بـ100 وش" الذي عرض في رمضان الماضي.

وكتبت "أبو ذكري" عبر "فيس بوك": "عرفت وسمعت واتأكدت إن بعض الممثلين المبتدئين من مسلسل (بـ100 وش) بعد النجاح الفظيع المريع للمسلسل شافوا نفسهم والغرور سيطر على تصرفاتهم".وأضافت "عايزة أقولكم خسارة الغرور مقبرة الفنان زي ما قلنا إنتم لسه الناس ما تعرفش أساميكم الحقيقية وبتشاور عليكم باسم الشخصية اللي قدمتوها".واختتمت: "الغرور ممكن يقتلكم، وغرور ليه إنتم مين أصلا، كلنا مين أصلا دكتور مجدي يعقوب متواضع ولما تتكلم معاه بيحط راسه في الأرض، مجدي يعقوب بجلالة قدره، وربنا يهدي"

يذكر أن مسلسل "بـ100 وش"، بطولة نيللي كريم وآسر ياسين، إسلام إبراهيم، زينب غريب ومن إخراج كاملة أبو ذكري، وتم عرضه في السباق الرمضاني الماضي.