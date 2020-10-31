"العميل صفر" سبب غياب نيللي كريم عن عصابة "100 وش" بالجونة

تساءل متابعو مهرجان الجونة الدولي عن سبب غياب الفنانة نيللي كريم، أمس، عن فعاليات ختام الدروة الرابعة من المهرجان أمس.

وقدم فريق عمل مسلسل "100 وش" عرضا قصيرا خلال حفل الختام، وظهر خلاله كلا من آسر ياسين، دنيا ماهر، إسلام إبراهيم، حسن أبو الروس، زينب غريب، علا رشدي.

ويرجع السبب الأساسي وراء غياب "نيللي" هو تصوير فيلمها الجديد "العميل صفر" للفنان أكرم حسني، حيث تواصل تصوير مشاهدها في شارع المعز، والعمل من إخراج محمد سامي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي مع بعض مشاهد الأكشن، حيث يجسد أكرم حسني، خلال أحداث الفيلم شخصية عميل، يعمل لمصلحة إحدى المنظمات السرية، ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

فيلم "العميل صفر" فكرة محمد سامي وأكرم حسني وسيناريو وحوار وائل عبد الله ويشارك في بطولته لبلبة، بيومي فؤاد، محمد علاء، دارين حداد، ليلى عز العرب وعدد آخر من الفنانين.

ويسجل الفيلم تعاونا جديدا بين المخرج محمد سامي والفنان أكرم حسني بعد تقديمهما حملة دعائية للتوعية بتحديد النسل والتي حققت نجاحاً كبيراً.

وتنتظر "نيللي" عرض فيلمها الجديد "خط دم" على إحدى المنصات الرقمية، وهو كتابة وإخراج رامي ياسين، بالإضافة إلى مشاركتها في الفيلم الإماراتي "الثلاثاء 12" والذي ستنتهي من تصويره خلال الفترة المقبلة.

وأسدل الستار أمس على فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، ورفعت الدورة الاستثنائية لمهرجان الجونة السينمائي شعار "سينما من أجل الإنسانية"، حيث يقام وسط تداعيات فيروس كورونا الذي اجتاح العالم مؤخرًا وتسبب في تعطيل كل مناحي الحياة على رأسها توقف تصوير الأفلام والمهرجانات العالمية.

ويعتبر مهرجان الجونة المهرجان الأول الذي يتحدى فيروس كورونا، ويحافظ على جميع الإجراءات الوقائية اللازمة، والتنبيه على الحضور داخل قاعات دور العرض بالتباعد وارتداء الكمامة تحسبا لانتشار الفيروس.