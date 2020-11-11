زوجان يخطفان الطفلة جنى لسرقة حلقها: كانت بتعيط لما كتمنا نفسها

"جوزي قتلها وسرقنا الحلق.. كانت بتعيط قدامنا لما كتمنا نفسها".. اعترفت ربة منزل في تحقيقات النيابة بتفاصيل قتل طفلة في مركز المنزلة.

وقالت المتهمة، في اعترافاتها: "جوزي هو اللي قتلها أنا جبتها من الشارع وقولتلها تعالي خدي حلاوة"، مشيرة إلى أنها استدرجت الطفلة بحجة شراء حلاوة المولد لها، وبعد دخولها المنزل أغلقت الباب وكتم زوجها أنفاسها.

وأضافت أن زوجها كتم أنفاس الطفل ثم قطع أذنيها بيده مع سحب الحلق بقوة منها، ووضعا الجثة أسفل السرير، ثم انتظرا حتى المساء وحمل زوجها الجثة في جوال وألقاها بمسرح الجريمة. وكشفت المتهمة أن زوجها حاول إشعال النيران في الجثة.

وقررت النيابة العامة تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، كما طلبت الاستماع لأقوال شهود عيان، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وتقرير الطبيب الشرعي، وأمرت النيابة بحبس العامل وزوجته 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان اللواء مصطفى كمال مدير الأدارة العامة لمباحث الدقهلية تلقى إخطارا بالعثور على جثة ملقاة في منزل مهجور، وأثبتت المعاينة الأولية أن مجهولا خنق الضحية وأشعل النيران بها، ويوجد أثار قطع أذن المجني عليها تم تشكيل فريق من ضباط المباحث تحت اشراف مدير أمن الدقهلية.

وتبين أن الجثة لطفلة تدعى جنى تبلغ من العمر 4 سنوات، ودلت التحريات على أن الطفلة مبلغ بتغيبها عن المنزل قبل اكتشاف الجثة بـ3 أيام، وبعد الفحص تم العثور على جثة المجني عليها داخل منزل مهجور خلف منزلها، وتبين احتراق الجزء العلوي من جسدها.

وأثناء جمع التحريات من قبل رجال المباحث الجنائية، توصل ضباط مباحث المنزلة إلى أن مرتكبي الواقعة، جار الطفلة وزوجته وتبين أن الزوجة استدرجت الطفلة بحجة إعطائها حلوى من حلاوة المولود داخل المنزل لسرقة قرطها الذهبي، وتم وضعها في جوال وألقاها من بلكونة سطح المنزل في الشارع الخلفي بالمساء وحملها الزوج وأشعل النيران بجثتها، وضبط المتهمان وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.