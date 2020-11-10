سليم عساف عن إصابته بفيروس كورونا: تجربة سلسة وغير صعبة

كشف الفنان والموسيقار اللبناني سليم عساف، كواليس إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، والذى أصيب به ورفض الإعلان عنه حتى أن يشفى منه تمامًا.

قال عساف خلال لقاء إذاعي مع "صوت كل لبنان"، إنه أصيب بفيروس كورونا ورفض الإعلان عنه، لأن من يصاب به يشعر نفسه غير طبيعي بسبب النظرة من المجتمع، إضافة إلى أنها رسالة إلى الجمهور للاطمئنان عليه، وهو لا يحب ذلك، مؤكدًا أنه فقد حاسة الشم والذوق فقط "كانت تجربة سلسة وغير صعبة".

وأشار خلال لقائه إلى أن أغنية "الوضع الحالي" التي قدّمها للكورونا في وقت استثنائي كان الجميع يشعر بالاستغراب من هذا الأمر، ولجأ الناس إلى الطبيعة وليس بسبب الترند وإحداث ضجة.

يذكر أن سليم عساف تعاون بالكتابة والتلحين مع كبار نجوم الغناء في الوطن العربي، أبرزهم الفنانين: "ماجدة الرومي، صابر الرباعي، إليسا، كارول سماحة، نانسي عجرم، وغيرهم"، وطرح بصوته مؤخرًا فيديو كليب أغنية "حلا حلا".

والأغنية كتب كلماتها ولحنها "سليم" ومن توزيع عمر صباغ، والكليب من إخراج شريف ترحيني.

أطلق مؤخرًا فكرة جديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي "سليم عساف والمطربين"، وهي عبارة عن فيديوهات تختصر بدقائق قليلة مشوار طويل من النجاحات بينه وبين أبرز النجوم الذين حقق معهم نجاحات راسخة في الموسوعة الموسيقية العربية.

وكما كانت البداية الفنية مع النجمة كارول سماحة، كان الفيديو الأول معها أيضًا، وهي التي أثمرت تعاوناتها معه أهم الأغنيات الضاربة في مسيرتها الفنية نذكر منها غالي عليي وكيف بدي عيش وأضواء الشهرة.