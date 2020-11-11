عجوز تزعم أنها أوروبية لممارسة الرذيلة مع شباب الجامعة مقابل المال

"أنا أجنبية وعاوزه أتجوز مصري"، كانت هذه الرسالة التى استغلتها عجوز مسجلة آداب للنصب على المواطنين وراغبي المتعة الحرام، حيث تبين من التحريات أن المتهمة تبلغ من العمر 51 عاما، وسبق اتهامها فى أكثر من قضية آداب وتجارة مخدرات، وأوضحت التحريات أن المتهمة أنشأت صفحة على موقع التواصل الاجتماعي تحرض على الأعمال المنافية للآداب وممارسة الدعارة.

وأكدت التحريات أن المتهمة تزعم أنها أجنبية وتحمل جنسية دولة أوروبية، وتطلب مبالغ مالية للزواج العرفي، ما بين 5 آلاف إلى 10 آلاف جنيه، خلال زواج المسيار فى أسبوع.

وكشفت تحريات المباحث أن المتهمة تستهدف طلاب الجامعات ومدارس الثانوي.

تم ضبط المتهمة وتحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية عندما رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي، بوزارة الداخلية، صفحة على أحد مواقع شبكة الإنترنت تحتوى على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التى تبدى من خلالها المعلنة استعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى.

وبفحصها تبين أن الأدمن الخاص بالصفحة يزعم أنه فتاة فى العشرينات من العمر وتحمل جنسية إحدى الدول الأوروبية، وأشارت التحريات والفحص من قبل رجال المباحث، أن الصفحة مدون عليها رسائل تفيد أن صاحبتها تدعي "مونيكا" وتحمل جنسية أوروبية وتريد الزواج من مصري، لمدة أسبوع عرفيا مقابل مبالغ مالية.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد القائمة على إدارة الصفحة وتبين أنها إحدى السيدات مقيمة بالقاهرة، وتبلغ من العمر 51 سنة، وسبق اتهامها فى قضايا أداب وتعاطي مواد مخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول وبحوزتها هاتفا محمل عليه الرسائل والمحادثات الخاصة التى توكد نشاطها، وبمواجهتها أقرت بقيامها بممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت مقابل مبلغ مالى، وأنها أنشأت الصفحة لذات الغرض وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.