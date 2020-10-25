مواجهة فتاة "زنا المحارم" بالجيزة بـ5 فيديوهات أثناء ممارسة الرذيلة

كشفت مصادر مطلعة على التحقيقات في واقعة زنا المحارم بالجيزة، التي جرت أحداثها بين أب وابنه وابنته، وأسفرت عن إنجاب الأخيرة رضيعًا، أن الجهات المختصة واجهت الفتاة بـ5 فيديوهات عثرت عليها على هاتف شقيقها، وهي مقاطع تظهر فيها معه أثناء إقامة العلاقة المحرمة.

وأوضحت المصادر أن الفتاة وشقيقها التوأم المتهم خضعا لجلسة استغرقت قرابة ساعتين، وتمت مواجهتهما بالفيديوهات التى عُثر عليها، والتى صورها الأخير، وأمرت الجهات المختصة بالتحفظ على الفيديوهات.

وكشفت التحقيقات أن الابن عاشر شقيقته التوأم لمدة عام كامل، بالاشتراك مع والده، ونتج عن ذلك حملها، حيث تكتم المتهمان على الخبر، حتى وضعت مولودها، وحاول والدها التخلص منه في إحدى ترع منشأة القناطر، إلا أن الأهالي اشتبهوا فيه وأمسكوا به، وأبلغوا الشرطة.

وأمرت جهات التحقيق باستعجال تقرير الطب الشرعي الخاص بإجراء تحليل البنوة، ومعرفة من هو والد الطفل رسميًا، وقررت النيابة تسليم الفتاة إلى عمتها، وأخذت عليها تعهدًا بحُسن رعايتها، وحبس شقيقها التوأم ووالدها.

وقال الشقيق المتهم، إنه بدأ علاقته الجنسية بأخته منذ 12 شهرًا، وإنهما كانا يشاهدان الأفلام الأباحية سويًا، حتى بدأ فى تقليدها، وأضاف أن والدهما شاهدهما فبدأ في ممارسة الرذيلة مع ابنته "شقيقة المتهم"، حتى حملت.

وقالت الفتاة إن شقيقها كان يجعلها تشاهد أفلام إباحية على هاتفه بعد انفصال الأبوين، وقالت : "حصل معاشرة بينا كتير، وبعد كده لقيت أبويا برضه بيعاشرني لما شاف أخويا معايا، الموضوع ده اتكرر كتير حتى بعد الحمل وكانوا بيعاشروني وأنا في الشهر التامن".

ونسبت النيابة العامة للأب والابن تهم الاعتداء على قيم المجتمع وممارسة الجنس مع ابنته القاصر، والشروع في قتل الرضيع ثمرة الخطيئة للفتاة.

وتكشفت معالم الجريمة المفزعة، بعدما نجح المارة في الإمساك بالأب وهو يلقي طفلاً رضيعاً في الزراعات، وتم انقاذ الطفل وجرى إيداعه في أحد المستشفيات، لتتوالى المفاجآت في القضية، بأن الرضيع ثمرة الخطيئة مع ابنته.