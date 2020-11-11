محلل سياسي: روسيا كبلت أرمينيا وأطلقت يد تركيا للحفاظ على علاقتها بها

قال الدكتور أشرف الصباغ، المحلل السياسي، إن روسيا ليست راضية عن الحكومة الأرمينية، ودفعتها إلى زاوية ضيقة، ونحن نعلم الغل التاريخي لدى تركيا بشأن أرمينيا.

وأضاف الدكتور أشرف الصباغ، خلال لقائه عبر سكايب مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، أن روسيا استطاعت أن تتمكن من الوضع فيما وراء القوقاز، وأن التواجد التركي يأتي بضوء أخضر من الحكومة الروسية.

وأوضح المحلل السياسي، أن روسيا قرصت أذن الرئيس الأرميني، وساعدت أذربيجان مثلما ساعدت أرمينيا في التسعينيات، لافتاً إلى أن روسيا تريد أن تحافظ على علاقتها مع تركيا رغم كل الصعوبات.

وأشار "الصباغ" إلى أن بوتين وضع يد روسيا في كاراباخ، وروسيا لم تكن وسيطًا وإنما هذا الاتفاق تم بالضغوط الروسية، وفرضت هذا الاتفاق على جميع الأطراف، وهي الآن تستعد لخطوة أهم بكثير، مشددا على أن هذا الاتفاق لا يعني أي شيء على الإطلاق ويمكن نقضه خلال شهر أو شهرين، حيث إن روسيا لم تقدم أي شيء على الإطلاق سوى أنها كبلت يد أرمينيا، وأطلقت يد تركيا قليلاً.