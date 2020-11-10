إعلان "فايزر" يثير معركة اللقاحات.. روسيا: جميع لقاحاتنا فعالة

أثار إعلان شركتي "فايزر" و"بيونتيك"، بأنَّ اللقاح ضد كوفيد -19 الذي تعملان على تطويره "فعّال بنسبة 90%" تسابق الدول والشركات التي تعمل على تطوير لقاحات ضد كورونا بإصدار تصريحات إما بالإيجاب أو السلب حول اللقاحات التي تعمل على تطويرها وأبرزها روسيا والتي كانت أولى دول العالم التي أعلنت التوصل للقاح ضد كورونا.

وأعلنت شركتي "فايزر" و"بيونتيك"، مساء أمس أنَّ اللقاح ضد "كوفيد -19" الذي تعملان على تطويره "فعّال بنسبة 90%"، بعد التحليل الأولي لنتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، وهي الأخيرة قبل تقديم طلب ترخيصه.

الرئيس الروسي: تسجيل اللقاح الـ3 ضد كورونا قريبا وجميع لقاحات روسيا فعالة

وأعلن الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين، أن روسيا ستسجل قريبا لقاحها الثالث ضد فيروس كورونا، مؤكدا أن كل اللقاحات الروسية ضد كورونا فعالة.

الصحة الروسية: فاعلية لقاح "سبوتنيك" تفوق الـ 90%

وأعلنت مديرة المركز الوطني للبحوث الطبية للعلاج والطب الوقائي بوزارة الصحة الروسية، أوكسانا درابكينا، اليوم الإثنين، أن مراقبة اللقاح المضاد لفيروس كورونا "سبوتنيك في" لدى المواطنين الذين تم تطعيمهم، تظهر أن فاعلية المستحضر تزيد على 90%.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، عن "درابكينا" قولها للصحفيين: "بتكليف من وزارة الصحة الروسية نقوم بمراقبة فاعلية اللقاح سبوتنيك لدى المواطنين الذين تم تطعيمهم، ووفقًا لملاحظاتنا، فإن الفاعلية تزيد على 90%، كما أن ظهور لقاح فعال آخر هو بشرى سارة للجميع".

وكانت روسيا قبل ذلك قد أعلنت عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا في شهر أغسطس الماضي، وحتى الآن تم تسجيل لقاحين، الأول "سبوتنيك في" ويطوره مركز "جامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" يطوره مركز "فيكتور" الحكومي.

البرازيل توقف تجاربها على لقاح كورونا الصيني بسبب حادث خطير

فيما علقت السلطات الصحية في البرازيل التجارب السريرية التي تجريها على لقاح صيني مضاد لفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد تعرض أحد المتطوعين المشاركين في التجارب لـ"حادث خطير" لم تشر إليه

وأوضحت وكالة اليقظة الصحية (أنفيزا) أنها "قررت وقف التجارب السريرية على لقاح كورونافاك بعد حادث خطير"، وقع في 29 أكتوبر الماضي، وفقا لبيان صدر عنها.

ولم تشر الوكالة إلى الحادث الذي وقع، لكنها علقت أن هذا النوع من الحوادث من المحتمل أن يكون وفاة أو آثارا جانبية نتج عنها الوفاة، أو إعاقة شديدة، أو "حدثاً مهماً سريرياً".

وتوفى متطوع آخر في تجربة سريرية أجريت على لقاح للوقاية من فيروس كورونا المستجد، كانت قد عملت جامعة أكسفورد وشركة أسترا زينيكا في البرازيل على تطويره، في وقت سابق.

وأكدت الجامعة على مواصلة اختبار اللقاح، موضحة في بيان صدر عتها إنه بعد تقييم دقيق للموقف "لم تكن هناك مخاوف بشأن السلامة في التجربة السريرية".

وأوضح مصدر لرويترز إن التجربة البرازيلية كانت ستتوقف في حالة كان المتطوع فيها الذي توفي من بين المجموعة التي تلقت اللقاح. وهذا التصريح يدل على أن المتطوع كان جزءا من مجموعة تحكم للمقارنة جرى إعطاء المشاركين فيها لقاحا ضد الالتهاب السحائي.

وبحسب الإحصاءات الرسمية، تجاوزت إصابات "كوفيد-19" حول العالم حاجز 50 مليون إصابة، توفي من بينهم أكثر من مليون و258 ألف شخص، فيما تعافى أكثر من 35 مليونا آخرين.

ويعمل لقاح شكة فايزر ضد كورونا على تخليق أحماض نووية تحفّز الخلايا في جسم الإنسان على إنتاج بروتينات مشابهة للفيروس، ومن شأن تلك البروتينات إثارة الاستجابة المناعية لجسم الإنسان ضد فيروس كورونا.

لكن علماء وإحصائيين في مجال البيولوجيا وخبراء في الاختبارات السريرية حذّروا من مخاطر منح اعتماد متسرّع، وفضّلوا اختبار اللقاح لبضعة أشهر إضافية، للتأكّد من فاعليته وآثاره الجانبية المحتملة.