مصرع طالب وإصابة شخصين في حادثي سير بسوهاج

لقي طالب مصرعه إثر انقلاب دراجة بخارية كان يقودها بدائرة مركز شرطة جهينة بسوهاج، ونُقلت الجثة لمشرحة مستشفى جهينة، وأُخطرت النيابة العامة.

كما أصيب شخصان في تصادم بين دراجتين بخاريتين بدائرة مركز شرطة طما، ونُقل المصابان لمستشفى أسيوط الجامعي وسوهاج الجامعي للعلاج.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من العميد عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة جهينة من المستشفى المركزي بجهينة بوصول حسام حسن، 21 عامًا، طالب ويقيم دائرة المركز، جثة هامدة، إثر حادث دراجة بخارية.

وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وبسؤال والده المدعو "حسن. م. ح"، 79 عامًا، بالمعاش، ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء قيادة نجله المذكور دراجته البخارية بذات الناحية اختلت عجلة القيادة بيده، ما أدى لانقلابه على جانب الطريق ووفاته، نافيًا الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وحُرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.

كما أُبلغ مركز شرطة طما بوقوع حادث تصادم ووقوع مصابيّن بدائرة المركز، وانتقل مأمور وضباط مباحث المركز، وبالفحص تبين أنه أثناء سير دراجة بخارية قيادة "أحمد. ا"، 19 عامًا، عامل ويقيم في أسيوط اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بدراجة بخارية قيادة "فواز.ا . ع"، 29 عامًا، عامل ويقيم دائرة المركز.

ونتج عن ذلك إصابة قائد الدراجة الأولى بكسر بالفخذ الأيسر وكدمة حول العين اليسرى وجرح بالشفة السفلى، ونُقل المصاب لمستشفى سوهاج الجامعي، وكذا إصابة قائد الدراجة الثانية بكدمة حول العين اليسرى ونزيف بالأذن اليسرى واشتباه ما بعد الارتجاج، ونُقل لمستشفى أسيوط الجامعي.

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.