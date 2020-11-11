أمريكا تسجل رقما قياسيا جديدا لإصابات كورونا: 200 ألف حالة في 24 ساعة

سجّلت الولايات المتّحدة، الثلاثاء، أكثر من 200 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية قياسية جديدة، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة "كوفيد -19"، أنّه بين الساعة 20:30 من مساء الإثنين والساعة 20:30 من مساء الثلاثاء (01:30 ت ج الأربعاء) سجّلت الولايات المتحدة 201.961 إصابة جديدة بالفيروس و1.535 وفاة ناجمة عن الوباء.

وهذه الحصيلة المرتفعة كثيراً والتي تعزي في جزء منها إلى تأخّر جمع البيانات خلال العطلة الأسبوعية ترفع الحصيلة التراكمية لأعداد المصابين بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 10.238.243 شخصاً توفي منهم لغاية اليوم 239.588 شخصاً.

يُذكر أنَّ شركة صناعة الأدوية الأميركية فايزر كانت قد قالت الاثنين إن لقاحها التجريبي لعلاج مرض كوفيد-19 فعال بأكثر من 90%، وهو ما يمثل انتصارا كبيرا في المعركة ضد الوباء الذي أودى بحياة أكثر من مليون شخص ودمر الاقتصاد العالمي وقلب أنماط الحياة اليومية رأسا على عقب وفقا لقناة "العربية".

وتعد شركة فايزر وشريكتها، شركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية بيونتك، أول شركات الأدوية التي تنشر بيانات ناجحة من تجربة سريرية واسعة النطاق للقاح لفيروس كورونا.

وقال المنظمون، بحسب تقارير اطلعت عليها "العربية. نت"، إنَّهم سيوافقون على لقاح فعال بنسبة 50٪ فقط - يحمي نصف أولئك الذين يحصلون عليه. وتقول الشركة إنَّه لم تكن هناك آثار جانبية خطيرة.