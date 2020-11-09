"نيويورك تايمز": أمريكا تتجاوز 10 ملايين إصابة بكورونا

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة حاجز 10 ملايين إصابة، مع اجتياح الموجة الثالثة للبلاد وتسجيل مليون حالة في غضون 10 أيام فقط.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز الأمريكية" -على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين- أن تقارير الحالات خلال الأسبوع الماضي حطمت أرقامًا قياسية، إذ تجاوز متوسط الإصابات الجديدة على مدى سبعة أيام 100 ألف حالة يوميًا، أي أكثر بكثير من أي دولة أخرى على مستوى العالم.

وأضافت أن الإصابات بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة تمثل حوالي خمس حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في العالم، والتي تجاوزت أمس الأحد 50 مليون إصابة بكوفيد-19.

وأفادت الصحيفة الأمريكية، بأنه من المقرر أن يستضيف نائب الرئيس مايك بنس اليوم وللمرة الأولى منذ أسابيع اجتماع فرقة العمل المعنية بمكافحة فيروس كورونا بالبيت الأبيض.

وأشارت إلى أن هذه الطفرة في عدد الإصابات تأتي مع اقتراب موسم العطلات، حيث يفكر كثير من الناس فيما إذا كانوا سيسافرون ويحضرون التجمعات الداخلية مع الأصدقاء والأقارب، وهي المواقف التي يرتفع فيها خطر انتقال الفيروس، وفق تحذيرات خبراء الصحة العامة.

وتابعت الصحيفة الأمريكية بأن الولايات المتحدة سجلت المليون العاشر من الإصابات بفيروس كورونا خلال الأيام العشرة الماضية في أعلى معدل إصابة منذ أن سجلت البلاد أول حالة إصابة بالفيروس في ولاية واشنطن قبل 293 يومًا، بينما سجلت المليون التاسع خلال أسبوعين، ما يشير إلى سرعة انتشار المرض في البلاد.

وقالت "نيويورك تايمز" إن الوفيات الناجمة عن الإصابة بكوفيد-19 آخذة أيضًا في الارتفاع، وإن لم تكن شديدة مثل تقارير الإصابات الجديدة، لافتة إلى أنه حتى أمس الأحد، توفى أكثر من 237 ألف شخص بسبب الفيروس في الولايات المتحدة، وبلغ متوسط الوفيات يوميًا لمدة سبعة أيام أكثر من 900 للمرة الأولى منذ أغسطس الماضي بل وتتوقع المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن يصل عدد الوفيات إلى 256 ألف وفاة بحلول 21 نوفمبر الجاري.