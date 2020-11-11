السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول باليونان

وضع الرئيس عبدالفتاح السيسي، إكليلًا من الزهور مزينًا بعلم مصر على النصب التذكاري للجندي المجهول خلال زيارته في اليونان، مع عزف النشيد الوطني المصري، ومن ثم السلام اليوناني.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنَّ زيارة الرئيس إلى اليونان، تأتي في إطار حرص البلدين الصديقين على التشاور المستمر على المستوى الثنائي، إضافة إلى المستوي الثلاثي مع قبرص.

ومن المنتظر، أنَّ تشهد الزيارة، عقد مباحثات معمقة للرئيس مع رئيس الوزراء اليوناني "كيرياكوس ميتسوتاكيس"، ولقاءً مع رئيسة الجمهورية، ورئيس البرلمان، ووزير الطاقة والبيئة اليوناني، وذلك لبحث موضوعات العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها، واستعراض آفاق التعاون في مجال الطاقة، والتبادل الاقتصادي، وفرص الاستثمار المتاحة في مصر في ضوء المشروعات القومية الكبرى، في كل أنحاء الجمهورية.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنَّه من المنتظر كذلك بحث وتبادل وجهات النظر، تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة شرق المتوسط، وكذلك مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.