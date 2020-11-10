رئيس "المصريين بالخارج" يشيد بتعامل الدولة مع قضاياهم تحت قيادة السيسي

نظمت "الوطن" اليوم ندوة حول تعديل نظام العمل في المملكة العربية السعودية بإلغاء نظام الكفيل الذي سيتم تطبيقه في 14 مارس المقبل، بحضور المهندس إسماعيل أحمد رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج، والمحاسب عادل حنفي نائب رئيس اتحاد المصريين في السعودية.

وفي بداية الندوة تحدث المهندس إسماعيل أحمد عن اتحاد عام المصريين في الخارج، والذي يضم 15 فرعا في عدد من دول العالم، حيث بات الاتحاد بمثابة حلقة وصل بين أبناء الجاليات المصرية في الخارج ومختلف مؤسسات الدولة.

وأشاد "أحمد" في حديثه خلال ندوة "الوطن" بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم الجاليات المصرية في الخارج واتخاذ كافة التحركات التي من شأنها دعم حقوقهم والحفاظ عليهم.

وأكد رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج أن الدولة كان لها تحركات كبيرة وملموسة في عدد من الأزمات التي واجهت المصريين في الخارج كأزمة العالقين نتيجة فيروس كورونا، مؤكدا كذلك على التعاون بين مختلف مؤسسات الدولة والاتحاد في التصدي لقضايا المصريين في الخارج.

وأكد "أحمد" أن الدولة تغيرت كثيرا في التعامل مع قضايا المصريين في الخارج تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.