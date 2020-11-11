السيسي: مصر تقف بجانب اليونان ضد أي تصعيد في شرق المتوسط

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الشكر، لـ إيكاتيريني ساكيلاروبولو رئيسة جمهورية اليونان، على حفاوة الاستقبال، مؤكّدًا أنَّ اليونان دولة تربطها علاقات قوية في مصر، لافتًا إلى أنَّه زار اليونان ثلاث مرات في 5 سنوات، وهو ما يعكس قوة العلاقة بين الدولتين.

الرئيس: العلاقات بين مصر واليونان تتطور بشكل وعظيم.. وترسيم الحدود البحرية يعكس قوة العلاقات بين البلدين

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته مع رئيسة جمهورية اليونان على هامش القمة المصرية اليونانية، أنَّ العلاقات بين الدولتين تتطور بشكل رائع وعظيم، وتتقدم بشكل كبير، مبينًا أنَّ ترسيم الحدود البحرية أمر يعكس حجم التفاهم وقوة العلاقات بين الدولتين.

وتابع أنَّ مصر تقف بجانب اليونان ضد أي تصعيد أو عمليات استفزازية في شرق المتوسط في إطار احترام قواعد القانون الدولي.

وأردف أنَّ مكافحة الإرهاب والتطرف ليست مرتبطة بدين واحد، ولكن هي شكل من أشكال الانحراف الفكري، وتؤدي إلى التطرف والإرهاب الذي يعاني منه الجميع، ومن المهم ألا يتحول هذا الأمر إلى إساءة للأديان أو مشاعر المؤمنين.

وأتمّ رئيس الجمهورية تصريحاته، مكررًا الشكر لرئيسة جمهورية اليونان على حفاوة الاستقبال في القصر الجمهوري.