رئيسة اليونان: مصر صديقتنا.. وكورونا منعنا من استقبال يليق بالسيسي

قالت رئيسة الجمهورية اليونانية، كاترينا ساكيللاروبولو، إنّها سعيدة لاستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي في قصر أثينا، معربة عن أسفها إذ لم تسمح لها الفرصة لتقديم ما يليق بمصر والرئيس المصري من استقبال حافل بسبب أزمة فيروس كورونا.

وأضافت كارتينا، أنّه فخر كبير جدًا لليونان استقبال الرئيس السيسي، رئيس مصر الصديقة الرائدة في العالم الإسلامي والعربي، مؤكدة أنّ مصر ترتبط مع اليونان بأواصر صداقة عميقة على مر التاريخ، وتوّجت علاقتهما مع توقيع اتفاقية تحديد الحدود البحرية، وهو أمر مهم للبلدين بشكل عام وليس فقط لليونان.

وتابعت الرئيس اليونانية: "سنتحدث عن أمور عديدة، بينها التصعيد التركي والانتهاكات التي تمارسها في المنطقة، والحديث عن العمليات الإرهابية الأخيرة التي وقعت في البلدان الأخرى، والتركيز على أنّ القيم الدينية ليس لها أي علاقة أو مكان بما يتعلق بالعنف والتعصب".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ زيارة الرئيس إلى اليونان، تأتي في إطار حرص البلدين الصديقين على التشاور المستمر على المستوى الثنائي، إضافة إلى المستوي الثلاثي مع قبرص.

ومن المنتظر أن تشهد الزيارة، عقد مباحثات معمقة للرئيس مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، ولقاء مع رئيسة الجمهورية، ورئيس البرلمان، ووزير الطاقة والبيئة اليوناني، لبحث موضوعات العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها، واستعراض آفاق التعاون في مجال الطاقة، والتبادل الاقتصادي، وفرص الاستثمار المتاحة في مصر في ضوء المشروعات القومية الكبرى، في كل أنحاء الجمهورية.

وأضاف المتحدث الرسمي، أنّه من المنتظر كذلك بحث وتبادل وجهات النظر، تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة شرق المتوسط، ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.