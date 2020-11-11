كيف يتخلص المسلم من وسواس "الشيطان الرجيم"؟

تصدر هاشتاج "الشيطان الرجيم" قائمة الأكثر رواجاً على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وجاءت التغريدات في مضمونها، ما بين الاستعاذة من وسوسة الشيطان وكيفية تجنبها والتخلص منها.

وفي هذا السياق، قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن بداية الطريق الصحيح هي معرفة أن هذه الأوهام هي وسوسة الشيطان، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا إذا ما بدأنا أعمالنا أو عزمنا على فعل شيء، فيجب أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم حتى عند بداية الطاعة لا بد من الاستعاذة، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله.

عويضة: علاج وساوس الشيطان قوة الإرادة وعدم الاستسلام لها

وأضاف، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن علاج وسواس الشيطان هي قوة الإرادة، وإلا يترك الإنسان نفسه فريسة لهذه الوساوس التي تأكل الذهن وطعصف البال ووتتعب النفس، وأن يلقي المؤمن بحموله وأموره على الله تعالى، والمواظبة على قراءة آيه الكرسي فهي تطرد الشياطين، ومن أعظم ما يساعد على ذلك.

وجاءت هذه الإجابة بعد أن تلقت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، سؤالا جاء فيه "ماذا أفعل في وساوس الشيطان والأوهام التي تأتي في ذهني ؟"

وفي السياق ذاته، قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن التخلص من وسواس الشيطان في الصلاة، يحدث بأتباع بعض الخطوات، وهي قراءة القرآن في الصلاة بتؤدة وهدوء، وفي التسبيح أيضاً، وأن تجعل نظرك إذا كنت قائما في محل سجودك، وإذا كنت راكعاً فعند أطراف أصابع قدمك، وإن كنت ساجد فعند طرف أنفك، وإن كنت جالسا للتشهد فعند طرف السبابة ، والأمر الأخير، لا تلتفت تماما لأي وسواس يأتيك في الصلاة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحاً.