دار الإفتاء المصرية تنعي عبد العزيز سيف النصر عضو كبار العلماء

نعت دار الإفتاء المصرية الدكتور عبد العزيز سيف النصر عضو هيئة كبار العلماء والأستاذ بجامعة الأزهر، والذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز ٨٤ عامًا.

وقالت الدار، في بيان، عبر صفحتها الرسمية: "ننعي بقلوب راضية بقضاء الله وقدرة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد العزيز سيف النصر عضو هيئة كبار العلماء وأستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، الذي وافته المنية فجر اليوم الجمعة".

وأضاف البيان: "‎نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يجعل ما قدمه للعلم وطلابه في ميزان حسناته، ويلهم أهله وطلابه ومحبيه الصبر والسلوان".