23 عاما على رحيل سعد الدين وهبة.. عملاق أدب المسرح

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي تقدمه الإعلامية هدير أبو زيد، المذاع على فضائية القناة الأولى، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان "ذكرى وفاة الكاتب المسرحي سعد الدين وهبة".

وجاء التقرير، أنه في مثل هذا اليوم من عام 1997 توفي أحد رواد المسرح المصري العربي الحديث الكاتب الكبير سعد الدين وهبة، إذ ولد في قرية دميرة محافظة القليوبية عام 1925 وبدأ حياته كضابط شرطة واستقال في عام 1956، وهو العام الذي حصل فيه على ليسانس الفلسفة.

واتجه سعد الدين، إلى العمل الصحفي وأصدر مجلة الشهر وأصبح مدير تحرير جريدة الجمهورية ثم انتقل إلى وزارة الثقافة ليترأس مجلس إدارة هيئة الفنون وعمل وكيلا للعلاقات الخارجية ونائبا للوزير وكان من أهم أعمدة وصول الثقافة إلى الريف والمناطق النائية.

وبجوار رحلته كإداري ناجح شكلت أعماله الإبداعية حجر أساس جديد للمسرح المصري بعد ثورة يوليو 1952 ورصد تحولات المجتمع في عدة مسرحيات منها المحروسة، السبنسة، كوبري الناموس، وسكة السلامة، وكتب للسينما سيناريو وحوار عدة أفلام منها زقاق المدق، الحرام، مراتي مدير، عام أرض النفاق، والزوجة الثانية، وتولي رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي لـ 13 سنة متتالية أعاد فيها تأسيسه وبناءه واكسبه صبغته الدولية بعد نزعها منه وتعرض المهرجان للتوقف تماما عام 1980.

وحصل وهبة على وسام الجمهورية من الطبقة الثالثة، ووسام الاستحقاق من الطبقة الأولى، وجائزة الدولة التقديرية في الآداب، ووسام العلوم والفنون، وفي مثل هذا اليوم رحل عن عالمنا الأديب والسيناريست والصحفي والإداري ورجل الدولة سعد الدين وهبة.

سعد الدين وهبة، واحد من أهم الكتاب المسرحيين في تاريخ مصر والوطن العربي، قدم العديد من المسرحيات الهامة في ستينيات القرن الماضي، حتى لمع اسمه كواحد من أقوى مؤلفين المسرح.