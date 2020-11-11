صور.. الإجراءات الاحترازية تتصدر المشهد في لقاء السيسي ورئيسة اليونان

تصدّرت الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، المشهد خلال توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، لزيارة النصب التذكاري للجندي المجهول باليونان، ومراسم الاستقبال الرسمية أمام القصر الجمهوري، أو خلال كلمته مع نظيره رئيسة اليونان، كاترينا ساكيللاروبولو.

وشهدت زيارة الرئيس للنصب التذكاري للجندي المجهول، إجرءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة من الجميع، حتى بين حراس الشرف الجمهوري، أثناء إطلاق النشيد الوطني للبلدين أمام النصب التذكاري.

كما شهدت الصور التي التقطها الرئيس السيسي مع نظيرته اليونانية أثناء مراسم الاستقبال، ارتدائهما للكمامة سويًا، للتأكيد على الإجراءات الاحترازية من كورونا.

ومن جانبها، أعربت الرئيسة اليونانية خلال كلمتها مع الرئيس السيسي على هامش القمة المصرية اليونانية، عن أسفها الشديد من عدم استقباله استقبالًا حافلًا يليق باسمه وباسم مصر بسبب إجراءات فيروس كورونا المشددة.