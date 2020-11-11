هيثم شاكر يحيي ذكرى رحيل محمود عبدالعزيز: أسألكم الفاتحة

نشر الفنان هيثم شاكر صورة للفنان الراحل محمود عبدالعزيز على حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" في ذكرى وفاته.

وعلق "شاكر" على الصورة قائلاً: "الذكرى السنوية الرابعة لوفاة الفنان العظيم الساحر محمود عبدالعزيز .. أسألكم الفاتحة والدعاء بالرحمة والمغفرة".

توفى الفنان محمود عبدالعزيز 12 نوفمبر 2016، بعد صراع مع المرض عن عمر 70 عاما.

محمود عبدالعزيز حاصل على بكالوريوس الزراعة من جامعة الإسكندرية عام 1966، ثم على درجة الماجستير في العلوم الزراعية.

بدأ حياته الفنية في التليفزيون، حيث اشترك مع محمود ياسين ونيللي في مسلسل "الدوامة" من إخراج نور الدمرداش، بدأت علاقته الحقيقية بالسينما عام 1974 في فيلم "الحفيد"، كما قدم العديد من الأفلام الرومانسية خلال فترة سبعينيات القرن العشرين منها "حتى آخر العمر، مع حبي وأشواقي، كفاني يا قلب".

وفي فترة الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين بدأ في تقديم العديد من الأعمال الهامة منها "الكيت كات، البحر بيضحك ليه، العار، الصعاليك، البريء، الكيف، جري الوحوش"، وعلى الرغم من قلة المسلسلات التي شارك فيها، إلا أنه حقق نجاحًا مدويًا عندما قام ببطولة الأجزاء الثلاثة من مسلسل "رأفت الهجان"، وكان دور "رأفت الهجان" هو أحد أهم الأدوار التي قدمها عبد العزيز في مسيرته".

ومن جانبه كشف الفنان كريم محمود عبدالعزيز، حقيقة تجسيده السيرة الذاتية لوالده الراحل محمود عبدالعزيز في عمل فني قائلاً، "لازم عشان يتعمل سيرة ذاتية.. تبقى مبنية على الحياة الشخصية.. اتربى فين وإزاي وعانى من إيه وفيها تفاصيل شخصية كتير.. وأنا عن نفسي مبقتنعش بالمسلسلات دي وبتكون داخلة في حرمة الشخصية اللي بتقدمها وتفضح الناس، وبيكون الشخص عاش وراح لربنا وخلصت الحكاية".