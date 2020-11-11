رئيس "التنمية الثقافية": 500 شاب التحقوا بـ"صنايعية مصر"

كشف الدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية، تفاصيل مبادرة "صنايعية مصر"، قائلا إنها بدأت العام الماضي بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم الحرف والشباب، وأنها مجانية بالكامل على مستوى 5 حرف هي الخزف، القشرة والصدف، الخيامية، الحلي، والنحاس.

وأضاف عبدالوهاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبو زيد، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى، أنه "تقدم 500 شاب للاستفادة من المبادرة، واستقبلتهم لجنة من المتخصصين وانتهى الأمر إلى 100 مستفيد وبدأنا الدورة السابقة لمدة 8 أشهر، ولم نتوقف أثناء فترة جائحة فيروس كورونا المنتشر كوفيد 19، واستمر النشاط عبر الإنترنت، وتخرجت المجموعة الأولى في 6 أكتوبر الماضي وكان الناتج جيدا".

وتابع، "أعلنا عن المجموعة الثانية واستكمال المجموعة الثانية، والمبادرة تتبنى فكرة 70% عملي و30% نظري الذي يشمل زيارات للمتاحف ودراسة للتسويق والتصميم وإمكانية التغليف والتعبئة وكل الذي يخص الإنتاج".

وأردف، أننا "نعمل على مدار 3 أيام في الأسبوع لمدة 8 أشهر في الجزء النظري، وفي الجزء النظري يدرس المستفيدون من المبادرة جزءا من الخط العربي وكل ما يحافظ على الهوية المصرية بشكل جيد، ونعمل أيضا بالجزء العلمي في الحرفة التي يحاول أن يمارسها الشاب، وعندما تتخرج المجموعة الثانية فإنها ستساعد الجامعات على التوسع في مختلف المحافظات".

أهداف مبادرة صنايعية مصر

- إعادة إحياء الحرف التقليدية والتراثية والحفاظ على مكانتها.

- التعريف بالصناعات التقليدية التراثية والترويج لما تمتلكه حضارتنا من عناصر متفردة.

- خلق بيئة مواتية ومحفزة للإبداع والابتكار بما يحقق حماية هويتنا التراثية على صعيديها المادي والمعنوي.

- تحقيق أحد المحاور المهمة للتنمية المستدامة.

- جذب واستقطاب المزيد من الحرفيين التقليديين، وإتاحة موارد اقتصادية لهم، وفتح مجالات عمل جديدة تشكل مصدراً للدخل القومي.

- إضفاء المزيد من التطوير والاستفادة البناءة من الصناعات الثقافية التي يمتلكها الوطن.

شروط التقديم في مبادرة صنايعية مصر

تقبل مبادرة صنايعية مصر الدارسين من سن 18 حتى 45 عامًا للتدريب علي حرف عدد من الحرف، وهي الخزف، والخيامية، وأشغال نحاس (نقش وأركيت)، والحلي، والتطعيم بالصدف، وقشرة الخشب.