عاجل.. بدء مراسم تشييع جثمان صائب عريقات

بدأت مراسم تشييع جثمان كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، قبل نقله إلى مدينة أريحا، وفقًا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل.

وتوفي عريقات، أمس، بعد إصابته بفيروس كورونا، ويجرى تشييع جنازته اليوم بالتزامن مع ذكرى مرور 16 عامًا على وفاة الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات.

وشغل عريقات، 65 عامًا، منصب كبير المفاوضين في عهد عرفات ثم الرئيس محمود عباس

وبصفته أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، كان من أشد المدافعين عن سعي الفلسطينيين لإقامة دولة على مدى عقود من الصراع مع إسرائيل.

وسيضع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، اليوم الأربعاء، إكليلاً من الزهور في مراسم تأبين بمدينة رام الله بالضفة الغربية، مقر الحكومة الفلسطينية.

وأعلن أبو مازن، الحداد الوطني ثلاثة أيام على روح المفاوض المخضرم الذي وصفه بأنه "الأخ" و"الصديق".

وتوفي عريقات، الذي كان يقيم منذ فترة طويلة في أريحا، أكبر مدينة فلسطينية في غور الأردن، أمس الثلاثاء، بعد أن أعلن في الثامن من أكتوبر أنّه مصاب بفيروس كورونا، وتمّ نقله لمستشفى إسرائيلي.

وفي أعقاب مراسم التأبين، من المقرر أن يتوجه موكب الجنازة من رام الله إلى أريحا حيث سينقل جثمان عريقات إلى مسجد المدينة للصلاة.

ومن المتوقع بعد ذلك أن ينتقل الموكب إلى مقبرة قريبة وسط مراسم عسكرية.