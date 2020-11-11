لو معاك شنط كتير.. أسعار الأمتعة الزائدة التي طرحتها مصر للطيران

قد يضطر البعض لأخذ حمولة زائدة خلال السفر من القاهرة إلى دولة ما، أو يكتشف أنّ أمتعته تتخطى المسموح به فيلجأ لدفع مصاريف إضافية، وهو ما طرحته شركة مصر للطيران عبر موقعها الرسمي، حتى يتثنى للمسافرين معرفة المصاريف الإضافية ودفع تكلفتها.

ويمكن الدفع من خلال 3 طرق، الأولى عن طريق مركز الاتصالات (تطبق الأسعار حتى 24 ساعة قبل موعد مغادرة الرحلة)، أما الثانية فيتم الدفع من خلال الموقع الإلكتروني، والثالثة داخل المطار قبل السفر مباشرة.

ووفقا لمصر للطيران، ف​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​رسوم الأمتعة الزائدة عن المسموح، وجميع الأسعار المذكورة بالدولار الأمريكي.

رسوم الأمتعة الزائدة عن المسموح به

من القاهرة لنيويورك/ تورونتو/ واشنطن

إذا كان الدفع من خلال مركز الاتصالات فيتم دفع 115 جنيها.

أما إذا كان الدفع من خلال الموقع الإلكتروني وفي المطار فيتم دفع 175 جنيها.

من القاهرة لكندا وأمريكا عدا نيويورك/ تورونتو/واشنطن

إذا كان الدفع من خلال مركز الاتصالات فيتم دفع 150 جنيها.

أما إذا كان الدفع من خلال الموقع الإلكتروني وفي المطار فيتم دفع 200 جنيه.

من القاهرة للشرق الأوسط

إذا كان الدفع من خلال مركز الاتصالات فيتم دفع 75 جنيها.

أما إذا كان الدفع من خلال الموقع الإلكتروني وفي المطار فيتم دفع 100 جنيه.

من القاهرة لأوروبا وتونس والمغرب والجزائر عدا إسطنبول

إذا كان الدفع من خلال مركز الاتصالات فيتم دفع 95 جنيها.

أما إذا كان الدفع من خلال الموقع الإلكتروني وفي المطار فيتم دفع 125 جنيها.

من القاهرة لإسطنبول

إذا كان الدفع من خلال مركز الاتصالات فيتم دفع 95 جنيها.

أما إذا كان الدفع من خلال الموقع الإلكتروني وفي المطار فيتم دفع 125 جنيها.

من القاهرة للشرق الأقصى عدا جوانزو

إذا كان الدفع من خلال مركز الاتصالات فيتم دفع 115 جنيها.

أما إذا كان الدفع من خلال الموقع الإلكتروني وفي المطار فيتم دفع 150 جنيها.

من القاهرة لجوانزو

إذا كان الدفع من خلال مركز الاتصالات فيتم دفع 115 جنيها.

أما إذا كان الدفع من خلال الموقع الإلكتروني وفي المطار فيتم دفع 150 جنيها.

من القاهرة لأفريقيا عدا أسمرة

إذا كان الدفع من خلال مركز الاتصالات فيتم دفع 95 جنيها.

أما إذا كان الدفع من خلال الموقع الإلكتروني وفي المطار فيتم دفع 125 جنيها.

من القاهرة لأسمرة

إذا كان الدفع من خلال مركز الاتصالات فيتم دفع 135 جنيها.

أما إذا كان الدفع من خلال الموقع الإلكتروني وفي المطار فيتم دفع 180 جنيها.

الرحلات داخل جمهورية مصر العربية

إذا كان الدفع من خلال مركز الاتصالات فيتم دفع 30 جنيها.

أما إذا كان الدفع من خلال الموقع الإلكتروني وفي المطار فيتم دفع 30 جنيها.