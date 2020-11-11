"القوى العاملة" تعين 16 شابا بالقطاع الخاص والاستثماري في شمال سيناء

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء 16 شاباً من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من ضمن 140 شاباً مسجلين من راغبي العمل، فضلا عن صرف 2000 جنيه منحة مولود لعامل غير منتظم كرعاية اجتماعية، وفقاً للائحة المالية لهذه الفئة، كما تمّ البدء في صرف منحة عيد الأضحى المبارك لـ267 عاملاً من المسجلين بواقع 133 ألفًا و500 جنيه.

تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريرًا بذلك من محمد سالم عبدالمالك مدير المديرية عن إنجازات المديرية عن شهر أكتوبر الماضي، أشار فيه إلى أنَّ المديرية استخرجت 21 شهادة قياس مستوى مهارة، و25 رخصة مزاولة حرفة من خلال المكاتب التابعة لها في المحافظة .

وفى مجال التفتيش العمالي، فتشت المديرية على 127 منشآت، وشنت 3 حملات تفتيش شامل، مع بحث شكوى فردية، أما عن السلامة والصحة المهنية فقد فتشت على منشأتين يعمل بها 285 عاملًا.

كما تابعت المديرية الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 4 منشآت، مع متابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكّد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن مكاتب التفتيش العمالي.