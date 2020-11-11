جامعة طنطا تدشن برنامجا دراسيا جديدا لـ "البيئة وعلوم الفضاء"

قال الدكتور عماد عتمان، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، إن الجامعة بصدد إنشاء برنامج مميز بنظام الساعات المعتمدة في تخصص "البيئة وعلوم الفضاء" لنيل شهادة البكالوريوس من كلية العلوم قسم الجيولوجيا بالتعاون مع وكالة الفضاء المصرية.

وأوضح "عتمان" في تصريح له، اليوم، أن وكالة الفضاء المصرية ستتولي مشاركة كلية العلوم بجامعة طنطا فى تجهيز وإعداد مقررات علوم الفضاء النظرية واستخدام معامل الوكالة فى الدراسة العملية وتوفير فرص التدريب الصيفي بالوكالة خلال سنوات الدراسة، وكذلك إنشاء برامج مشتركة للأعمال المؤهلة لنيل شهادة البكالوريوس من الكليات المختلفة.

جاء ذلك عقب توقيع الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا، مذكرة تفاهم مع وكالة الفضاء المصرية، بحضور الدكتور محمد القوصى الرئيس التنفيذي للوكالة، والدكتور محمد خليل عراقي نائب المدير التنفيذي للوكالة، في إطار تكامل الجهود والتعاون العلمي واستغلال الامكانيات المادية لدي الطرفين من معامل بحثية وورش إنتاجية وكوادر موهلة.

وأشار نائب رئيس الجامعة، إلى أن مذكرة التفاهم تتضمن تقديم الدعم لتطوير البنية التحتية فى مجال تكنولوجيا وعلوم الفضاء وتبادل الخبرات فى مجال التكنولوجيا المتطورة، في إطار التحول التكنولوجي المتسارع لتحقيق التنمية الشاملة والمتواصلة.

وأضاف أنه تم الاتفاق على تدريب وتأهيل طلاب كليات الهندسة والعلوم والحاسبات والمعلومات بالمعامل التخصصية الموجودة بوكالة الفضاء المصرية، وكذلك إعداد البرامج العلمية والتدريس في الموضوعات الخاصة بتكنولوجيا وعلوم الفضاء والمشروعات البحثية والتطبيقية، إلى جانب تمويل وتنظيم وحضور المؤتمرات وورش العمل في الداخل والخارج والنشر العلمي وبراءات الاختراع بالتنسيق بين الطرفين.

وأضاف الدكتور علاء أحمد مسعود، أستاذ الاستشعار عن بعد ومنسق برنامج البيئة وعلوم الفضاء بكلية العلوم جامعة طنطا، أن البرنامج يهدف إلى بناء قدرات للحفاظ علي البيئة وإستدامتها نظيفة اعتمادًا علي أحدث ماتوصلت إليه تكنولوجيا علوم الفضاء والمراقبة الأرضية بالأقمار الصناعية، تماشيًا مع إتجاهات الدولة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

ولفت إلى أن البرنامج يشارك بالتدريس فيه نخبة من أساتذة وكالة الفضاء المصرية وأساتذة جامعة طنطا في علوم الاستشعار عن بعد والبيئة، وستتولي وكالة الفضاء الدراسة النظرية والعملية والتدريب بمعامل الوكالة لعلوم الفضاء،إلى جانب مشاركة أقسام كلية العلوم والكليات الأخرى تدريس مقررات البيئة كل فيما يخصه.

حضر توقيع مذكرة التفاهم من جامعة طنطا الدكتور أحمد السباعي القائم بأعمال عميد كلية العلوم، والدكتور علاء مسعود أستاذ الاستشعار عن بعد بكلية العلوم ، والدكتور سمير زكى قمح بكلية العلوم.