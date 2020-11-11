تاريخ الإخوان الأسود في 3 إصدارات بمعرض الشارقة للكتاب

ثلاثة إصدارات مهمة طرحها مركز تريندز "للبحوث والاستشارات" بمعرض الشارقة الدولي للكتاب في نسختة التاسعة والثلاثين عن جماعة الإخوان، الأول بعنوان "جماعة الإخوان المسلمين.. ظروف النشأة والتأسيس"، والثاني "الهيكل التنظيمي لجماعة الإخوان المسلمين السمات.. الأهداف.. المستقبل"، والثالث "النظام الخاص لجماعة الإخوان المسلمين.. النشأة، الأهداف، التطور".

وقال يوسف إبراهيم، مدير إدارة النشر العلمي بالمركز نعمل كمركز بحثي منذ 2014، وفي 2019 بدأنا إصدار أول كتبنا البحثية، والتي تقوم على الرصد العلمي للوقائع والأحداث التاريخية، ويرصد تأثيرات جماعة الإخوان الإرهابية السياسية والاقتصادية والأجتماعية على الدول، وتم ترجمتها الى 19 لغة بما فيها التركية والإنجليزية والماليزية، حيث نبين حقيقتهم للعالم، وحتى لمن يدعموهم في بعض الأحيان.

وذكر أنه يمكن الحصول على هذه الإصدارات في جناح "تريندز" بالمعرض، الذي يحمل رقم (G22) في القاعة رقم 4.

وتتضمن إصدارات المركز المشاركة في معرض الشارقة الدولي للكتاب، إلى جانب إصدارات الاخوان الثلاثة أحدث إصدارات المركز من سلسلة اتجاهات استراتيجية، التي تشمل دراستين الأولى حول "عالم ما بعد (كوفيد-19).. حدود التغيير المحتمل في النظام العالمي"، والثانية بعنوان "دور الاتحاد الأوروبي في عالم ما بعد جائحة (كوفيد-19)".

كما تتضمن إصدارات المركز دراسة اقتصادية تحت عنوان "أسواق النفط في عالم ما بعد جائحة "كوفيد-19".

وأطلق المركز إصدارين جديدين في افتتاح المعرض، وهما الكتاب الرابع من موسوعة جماعة الإخوان المسلمين بعنوان "البناء الاقتصادي لجماعة الإخوان المسلمين.. شبكات المال والأعمال والتمويل"، وكتاب عن التداعيات المختلفة لـ"كوفيد-19" باللغة الإنجليزية.