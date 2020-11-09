تعاون "فرنسي - إماراتي" على هامش معرض الشارقة الدولي للكتاب

بحث أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، مع كزافييه شاتيل، سفير فرنسا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، آليات استحداث برامج وفعاليات ثقافية مشتركة تفتح أفق الحوار والتواصل مع المشهد المعرفي الإماراتي ونظيره الفرنسي، وتوسيع مجالات العمل في سوق الكتاب بين الناشرين الإماراتيين والفرنسيين.

جاء ذلك على هامش زيارة السفير الفرنسي لفعاليات الدورة الـ 39 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، حيث اصطحبه أحمد العامري في جولة على دور النشر الفرنسية المشاركة والتي تعرض إحداها نسخة كاملة ونادرة من موسوعة وصف مصرحيث أبدى اعجابه بتلك النسخة، إلى جانب دور النشر المحلية والعربية، وناقشا أهمية تنظيم المعرض في ظل الظروف التي يشهدها العالم وحجم عائداته على سوق الصناعات الثقافية عربياً وعالمياً.

واستعرض العامري جانباً من المعارض والفعاليات والمبادرات الثقافية السنوية التي تنظمها الهيئة، متوقفاً عند تجربة معرض الشارقة الدولي للكتاب، ومهرجان الشارقة القرائي للأطفال، إلى جانب ما تقدمه مدينة الشارقة الحرة للنشر من خدمات وتسهيلات للمستثمرين ورواد الأعمال.

كان السفير الإيطالي قد زار المعرض الخميس الماضي وأكد على حرصه على مشاركة إيطاليا في الدورة الـ 39 من معرض الشارقة الدولي للكتاب وتعزيز التعاون الثقتفي والفكري بين البلدين.

يذكر أنه تم إطلاق الدورة الـ39 من معرض الشارقة الدولي للكتاب تحت شعار "العالم يقرأ من الشارقة" خلال الفترة من 4 حتى 14 نوفمبر في مركز "إكسبو الشارقة" بمشاركة مئات الناشرين العرب والأجانب من مختلف أنحاء العالم.

ولأول مرة في تاريخه تم تنظيم جميع المحاضرات والورش المرافقة هذا العام عن بعد تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة خلال الظروف الراهنة وفي الوقت نفسه تم إبقاء أبواب المعرض مفتوحة أمام زواره من عشاق الكتاب للوصول إلى عناوينهم المفضلة وزيارة دور النشر التي تتواجد في مركز إكسبو الشارقة طيلة أيام الحدث.