أستراليا: ننتظر رد قطر بشأن الانتهاكات الصارخة لنسائنا بمطار حمد

قالت وزيرة خارجية أستراليا، ماريز باين، "ننتظر رد قطر بشأن الانتهاكات الصارخة لنسائنا بمطار حمد"، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" في نبأ عاجل.

وأضافت: "سننظر في الخطوة التالية عند استلام تقرير قطر بشأن الانتهاكات، والقطريون يدركون مدى قلقنا عما حدث في مطار حمد".

وأكدت: "هناك تحقيق بشأن ما جرى في مطار حمد ونأخذ الأمر بصرامة".

وتعود القصة إلى 2 أكتوبر، حيث خضعت 12 امرأة على متن عشر رحلات مغادرة من الدوحة في مطار حمد الدولي، لفحوص طبية نسائية في إطار بحث السلطات عن والدة طفلة مولودة حديثا عثر عليها في حمام المطار القطري.

وأفادت الحكومة القطرية أنه: "تمت إحالة الواقعة والمسؤولين عن هذه التجاوزات والإجراءات غير القانونية إلى النيابة العامة المختصة بحسب الإجراءات المتبعة".