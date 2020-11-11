عاجل.. إحالة أوراق المتهمين باغتصاب سيدة أمام زوجها في مقابر الإسماعيلية للمفتي

قضت محكمة جنايات الإسماعيلية الدائرة الثانية اليوم بإحالة أوراق المتهمين باغتصاب سيدة أمام زوجها فى مقابر الإسماعيلية إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد نصر الدين بركات وعضوية المستشارين محى الدين إسماعيل ومحمد الصواف ومحمود مجدى بحضور محمود نصر محمود وكريم همام وكلاء النائب العام بالإسماعيلية وأمانة سر محمد عبدالستار.

داخل ساحة محكمة جنايات الإسماعيلية، وأمام منصة القاضي وقف الزوج، يحكي للقاضي تفاصيل الجريمة اليوم الثلاثاء، خلال أولى جلسات محاكمة المتهمين بتهمة الاغتصاب والسرقة والاحتجاز والتهديد بالقتل: "أنا قولت لهم أقتلوني وبلاش مراتي، خلوها تمشي بس للأسف قالوا ليا لو مشيت هتبلغ الشرطة، إحنا هنعاشرها قدامك عشان تبقى عينك مكسورة".

يكمل: "كنت عايز الأرض تنشق تبلعني، مراتي كانت بتصرخ وقطعوا هدومها وضربوها بإيد المطواة بس متعورتش، وبعد كده بدأ المتهم الرئيسي عبد الكريم في الاعتداء عليها، وكان واقف جنبه واحد ماسك سيف".

اغتصبوني تحت تهديد السلاحالزوج أكد أنه كان مقيدا من يديه وقدميه بحبل مصنوع من البلاستك، ويقف بجانبه أحد المتهمين وفي يديه سنجة، وأيدت حديث الزوجة روايته، إذ قالت: "اللي حصل حاجة صعبة جدا، والمتهمين رفضوا يتركوني، والمتهم الرئيسي اغتصبني بعد ما ضربني، وكان فيه واحد جنبه في إيده سيف، وقالي إنهم هيقتلوا جوزي لو ما تجاوبتش معاه".

البحث عن تروسيكلتحريات المباحث، كشفت أن الزوجين دخلا مقابر الإسماعيلية بدائرة قسم ثان، لمحاولة البحث عن دراجة نارية "تروسيكل" ملك الزوج، الذي يعمل في تجميع الكرتون والمخلفات، وأثناء محاولتهما البحث عن الدراجة النارية، خرج عليهم المتهمون الـ4، وأشهروا الأسلحة البيضاء لإرهابهم، وأن 3 متهمين قاموا بشل حركة الزوج المجني عليه وربطه في شجرة.

وقام المتهم الرئيسي والمسجل خطر بـ37 قضية متنوعة، تحت تهديد السلاح الأبيض، بإدخال الزوجة المجنى عليها إلى مقبرة واغتصابها أمام زوجها، وبتقنين الإجراءات، تمكن فريق البحث من ضبط المتهمين.

وخلال جلسات التحقيق أمام النيابة العامة التى نسبت لأفراد العصابة تهمة الخطف والاغتصاب وحيازة أسلحة بيضاء، قررت حبسهم على ذمة التحقيقات، وجدد قاضي المعارضات حبسهم بذات التهم، قبل إحالتهم للجنايات.

اعتراف المتهم الرئيسيحاول المتهم "عبد الكريم. ع " 28 سنة تبرير فعلته الخسيسة:" كنت شارب ترامادول ومكنتش في وعيي"، وأنه وأفراد عصابته "عبدالغفار ي." 17 سنة، و"كريم ا."، 16 سنة، و"أحمد م."، 16 سنة، يقضون معظم أوقاتهم في المقابر، ويتعاطون المخدرات، ويحتفظون بسرقاتهم فيها.

وأوضح المتهم أنه تمكن مع عصابته من سرقة تروسيكل، ثم اتصلوا بصاحبه لإعادته مقابل مبلغ 2000 جنيه، وعندما توجه لهم صاحب التروسيكل وزوجته، وأثناء التفاوض، لاحظ خوف المجنى عليه منهم، كما بهره جمال زوجته، فخيره بين معاشرة زوجته وإرجاع التروسيكل، لكنه رفض.

وأضاف "عبد الكريم"، في اعترافاته، أنه تعاطى عدة أقراص من مخدر الترامادول، وألحت عليه الرغبة، فقرر اغتصاب زوجة المجنى عليه، بعد أن أشار لمعاونيه بتقييد الزوج، ثم وضع أحدهم "سنجة "على رقبته، بينما اغتصب هو الزوجة أمام المجنى عليه فى حوش مقبرة.