انتخابات الاتحادات تنتظر تحديد موعدها في اجتماع الأعلى للجامعات

كشف عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة، أن هناك استعدادا تاما، لإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2020-2021، مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية كاملة، التي تحقق التباعد الاجتماعي، وتمنع انتشار المرض بين المجتمع الجامعي، موضحين أنه سيتم تحديد موعد بدءها في الاجتماع المقبل للمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، المقرر عقده مطلع الأسبوع الثالث من الشهر الجاري.

وقال الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، إن الجامعة مستعدة لإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية للكليات، في الوقت الذي يحدده المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، مؤكداً أن الإجراءات تمثلت في تطبيق الإجراءات الاحترازية على أكمل وجه، بما يحقق التباعد الاجتماعي.

رئيس جامعة دمنهور: اجتماع الأعلى للجامعات مطلع الأسبوع الثالث من كل شهر

وأضاف صالح في تصريح خاص لـ"الوطن"، أنه من المقرر عقد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، مطلع الأسبوع الثالث من كل شهر، موضحًا أن من المقرر مناقشة وضع انتخابات الاتحادات الطلابية 2020، مؤكدا أنه سيتم إجراؤها وفقاً للإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا.

ومن جانبه، كشف الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أن هناك استعدادت مكثفة ستجريها الجامعة استعداد لانتخابات الاتحادات الطلابية، موضحا أنها سيكون لها طابع خاص يختلف عن الأعوام الماضية، نظراً للإجراءات الإحترازية التي إتخذتها الجامعات المصرية لمجابهة كورونا المستجد .

وأكد رئيس جامعة حلوان، أن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، من المفترض أن يناقش استعدادتها و تحديد موعدها في إجتماعه المقبل بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، لافتا إلى أنه وفقاً للائحة الاتحادات الطلابية يجب إجراؤها خلال الفصل الدراسي الأول.

وقال الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، ان الجامعة تطبق الإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا فيروس" كوفيد 19"، تماشيا مع إجراءات الحكومة المصرية لمجابهة انتشار المرض، مشيرا إلى أن الجامعة تستعد لإجراء الانتخابات للاتحادات الطلابية وفقا للضوابط التي سيحددها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، منوها بأنه سيتم تنفيذها، مع مراعاة ضوابط تحقيق التباعد الاجتماعي.