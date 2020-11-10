الجامعات في أسبوعها الرابع: صفر كورونا والفصل حال عدم ارتداء الكمامات

تسدل الجامعات الحكومية والخاصة، الأسبوع الرابع للدراسة منذ انطلاقها في الـ17 من أكتوبر الماضي، وسط التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية، في إطار إجراءات الدولة المصرية، لمجابهة مرض كورونا المستجد" كوفيد 19".

وشددت الجامعات، على عدم الدخول للحرم الجامعي، دون الالتزام بارتداء الكمامة الطبية، والتنبيه بالفصل لمدة لا تقل عن أسبوع من الجامعة في حال عدم الالتزام بالتعليمات، سواء كان التحذير على الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس أو العاملين، مؤكدة أنه لم يتم رصد أي حالات إصابة أو اشتباه بين الطلاب بكورونا حتى الآن.

وقال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إن مجلس الجامعة شدد على جميع الكليات، بعدم التهاون في تطبيق عقوبات مخالفة تطبيق الإجراءات الإحترزاية لمجابهة كورونا المستجد " كوفيد 19"، التي منها عدم الالتزام بارتداء الكمامات الطبية، وكذلك عدم الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي.

وأكد نجم في تصريح خاص لـ"الوطن"، أنه لم يتم رصد أي حالات اشتباه أو إصابة بكورونا، منذ انطلاق العام الدراسي الجديد 2020 بمختلف الكليات، لافتا إلى أن الجامعة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية، التي تحافظ على صحة وسلامة منتسبى الجامعة، لافتا إلى أن العقوبة المقررة لمخالفة قرارات وتعليمات مجلس الجامعات، وفقا لقانون تنظيم الجامعات، قد تصل للفصل أسبوع، وذلك وفقا لما يقره مجلس التأديب المكلف بالتحقيق في وقائع المخالفات.

وقال الدكتور مصطفى عبدالني، رئيس جامعة المنيا، إن الجامعة تطبق جميع الإجراءات الاحترازية، التي تحقق الوقاية للجميع من مرض كورونا فيروس، مضيفا أن أولى الإجراءات، منع دخول الطلاب للجامعة دون ارتداء كمامة وكذلك التطهير والتعقيم الدوري لمنشآت الجامعة، فضلاً عن منع التجمعات بين الطلاب في ساحات حرم الكليات، وكذلك تقليل الأعداد بكل محاضرة، وفقاً لخريطة وخطة نظام التعليم الهجين.

رئيس جامعة المنيا: الإحالة لمجلس التأديب للمكررين لمخالفات عدم الإلتزام بالإجراءات الاحترازية

وأضاف عبدالنبي، أن الجامعة شرعت في تطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين لتطبيق الإجراءات الإحترازية، موضحا أن الجامعة قررت أنه في حال تكرار المخالفة من الطالب أو عضو هيئة التدريس أو العامل، يتم إحالته لمجلس التأديب، لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاهها، موضحا أن العقوبات مختلفة وفقاً للوقائع، لافتا إلى أنها تصل للفصل من الجامعة لمدة لا تقل عن أسبوع.

وقال الدكتور أحمد حمد، رئيس الجامعة البريطانية، أنه لم يتم رصد أي حالات إصابة أو اشتباه بين مجتمع الجامعة بكورونا، مضيفا أن مجلس الجامعة، شدد على عدم دخول أي شخص للجامعة دون ارتداء كمامة، موضحا أنه تم التنيه على جميع الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس، بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، موضحا أن من يخالفها يتم إحالته لمجلس تأديب.