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محمود مسلم

رئيس الوزراء اليوناني يشيد بدور مصر في وقف موجات الهجرة لأوروبا

كتب:

محمد عزالدين
02:02 م | الأربعاء 11 نوفمبر 2020
كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان

كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، إنَّ مصر تعتبر حليفًا كبيرًا لأوروبا وعلى الصعيد الأفريقي، مشيرًا لدور مصر في إيقاف موجات الهجرة من أفريقيا لأوروبا، ونشر أسس السلام في ليبيا واتفاقية أكتوبر، كل هذا بفضل مصر، وضرروة انسحاب كل القوات الاجنبية والتوصل لحل سياسي لليبيين، واليونان مستعدة لتقديم مساعدتها لذلك.

وأضاف رئيس الوزراء اليوناني، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن اليونان تهتم بالدور القيادي المصري، وعبر عن تقديره للرئيس السيسي للدور الهام الذي تلعبه مصر كحارس للإسلام المعتدل الحقيقي والدور الثابت الذي تقوم به مصر وفي مثل هذه الظروف الصعبة التي نمر بها حيث يوجد قوى معينة تحاول استثمار من خلال الزي الديني لاهداف سياسية بحتة وهذا الدور دور صعب.

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