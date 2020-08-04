رئيس الوزراء اليوناني يجري تعديلات وزارية لتعزيز القطاع الاقتصادي

قال المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتساس، إن رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس أدخل تغييرات في تشكيل مجلس الوزراء سعيًا إلى تعزيز كفاءته التشغيلية.

وأضاف بيتساس، في تصريحات نقلتها صحيفة "كاثيميريني" اليونانية، اليوم: "أن هذه التغييرات لا تهدف فقط إلى تعزيز عمل الحكومة على الصعيد الاقتصادي ولكن أيضًا تعزيز استجابتها لتحديات تغير المناخ وإصلاح الضمان الاجتماعي".

وأوضح المتحدث اليوناني، أنه في إطار مواجهة التحديات الراهنة، يخضع مجلس الوزراء لتحسينات تشغيلية من جانب رئيس الوزراء للاستجابة لمطالب المواطنين بشكل أكثر فعالية.

وفي إطار التعديلات الوزارية التي أجريت، اليوم، يحل نائب وزير المالية اليوناني تيودور سكيلاكاكيس محل وزير السياسة المالية كما تمت ترقية نائب وزير التنمية نيكوس باباثاناسيس.