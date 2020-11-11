دار الكتب والوثائق تشارك في معرض جامعة الأزهر للكتاب

تشارك الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى، في معرض الكتاب الذي تنظمه جامعة الأزهر اليوم الأربعاء 11 نوفمبر، ولمدة أسبوعين، وذلك في إطار نشاطها العلمي والثقافي.

وجرى الافتتاح بحضور الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، والدكتورة نيفين محمد موسى رئيس مجلس إدارة دار الكتب والوثائق القومية، والدكتور هيثم الحاج رئيس هيئة الكتاب. وتشارك دار الكتب والوثائق بعدد من إصداراتها المتنوعة والقيمة، وتقدم خصم 25% على كل الإصدارات.

وافتتح الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، صباح اليوم، معرض الكتاب بالمكتبة المركزية بجامعة الأزهر، بحضور نيڤين موسى رئيس دار الكتب وقيادات هيئة الكتاب.

ويضم المعرض أحدث إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب بمختلف المجالات والسلاسل والموسوعات التي تصدرها الهيئة، مثل موسوعة "وصف مصر" الصادرة في 37 جزءًا، كما يحتوي جناح هيئة الكتاب على إصدارات مكتبة الأسرة.

ويأتي المعرض في إطار خطة وزارة الثقافة لإقامة معارض الكتاب بمختلف الجامعات لإتاحة الكتاب بسعر مناسب للطلبة وتشجيعهم على عادة القراءة واقتناء أمهات الكتب بأسعار في متناولهم.

ويفتح معرض نادي طلعت حرب للكتاب، أبوابه لاستقبال الزائرين، في الفترة من 10 حتى 20 نوفمبر الحالي.

ويقام المعرض بالتعاون بين الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، ونادي طلعت حرب، ومقره 4 شارع محمد رشدي العجوزة، ويشارك في المعرض قطاعات وزارة الثقافة والمؤسسات الصحفية القومية، وبينها دار المعارف ومؤسسة الأهرام وأخبار اليوم.

وتشارك هيئة الكتاب بمجموعة كبيرة من إصداراتها، ومنها موسوعة "وصف مصر" و"شخصية مصر"، ومجموعة متنوعة من كتب الأطفال وكتب مترجمة، وسلسلة مكتبة الاسرة.

ويفتح المعرض أبوابه يوميًا من الساعة 10 صباحًا حتى 9 مساءً، مع الحرص على اتباع الإجراءات الاحترازية.