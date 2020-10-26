دار الكتب والوثائق تحتفل بالمولد النبوي الشريف غدا

تنظم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى، احتفالية بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

يبدأ برنامج الاحتفالية التي تنظمها مكتبة الخليفة العامة التابعة لدار الكتب المصرية، بتلاوة لآيات من الذكر الحكيم للشيخ محمد إبراهيم من الأزهر الشريف، كما يلقي الدكتور بكر زكي عوض مستشار وزير الأوقاف سابقا والعميد السابق لكلية أصول الدين، كلمة عن هذه المناسبة العطرة.

ويلي ذلك فقرة فنية يقدمها فريق إنشاد من رابطة مكفوفي مصر، و دراما شعرية لفرقة كينونة المسرحية بعنوان حب الرسول، وإلقاء كلمة عن المولد النبوي يقدمها الشيخ أحمد الشربينى إمام بوزارة الأوقاف وعضو برابطة مكفوفي مصر.

وتقام الاحتفالية في تمام العاشرة ونصف من صباح يوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 بقاعة علي مبارك بدار الكتب بكورنيش النيل، والأربعاء.

كما يحتفل المركز القومي للسينما برئاسة الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي بالمولد النبوي الشريف، في السابعة من مساء يوم الأربعاء 28 أكتوبر الحالي، بمقر مركز الثقافة السينمائية بوسط البلد.

وعن الاحتفالية، يقول السيناريست والناقد مجدي الشحري، مدير عام مركز الثقافة السينمائية، إنّها تتضمن عرض الفيلم التسجيلي "رسول الإنسانية" للمخرج برهان حنفي، والفيلم التسجيلي "الصلاة مفتاح الجنة" للمخرج مسعود مسعود، وعقب ذلك تقام ندوة بمشاركة المخرج برهان حنفي، ويديرها الكاتب والناقد الفني سمير عبداللطيف.

ونظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بالمواقع الثقافية المختلفة بفرع ثقافة البحر الأحمر، ونفذ بيت ثقافة القصير محاضرة دينية بعنوان "مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم" ضمن برنامج التوعية الدينية بمنطقة وعظ البحر الأحمر بالقصير، ألقاها إبراهيم طه متحدثا عن مولد سيدنا محمد، وأنّه سيد الخلق وخاتم الأنبياء.

وأعد قصر ثقافة حلايب ضمن برنامج وعظ البحر الأحمر بحلايب، محاضرة بعنوان "مولد سيد البشر صلى الله عليه وسلم" أونلاين، ألقاها أحمد محمد عبدالجيد عثمان، واعظ عام بمدينة حلايب، متحدثا عن نشأة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض من مواقفه الإنسانية خاصة مع غير المسلمين، ليضرب لنا أمثلة في حسن الخلق وأدب التعامل مع الناس.