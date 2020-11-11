 تحرير 445 محضرا وغلق ٧ منشآت ومجازاة 282 موظفا بالغربية

شنت الرقابة الإدارية بمحافظة الغربية، بالتنسيق مع مختلف الأجهزة المعنية، عدة حملات مكبرة بمركز ومدينة المحلة، استهدفت عدداً من المستشفيات والمدارس والمجازر والمخابز والوحدات المحلية والمنشآت الصناعية والغذائية والتجارية، أسفرت عن تحرير 445 محضر مخالفة، وإغلاق 7 منشآت، ومجازاة 282 موظفاً.

وشنت مديريات الصحة والتموين والطب البيطري حملات نتج عنها تحرير 83 محضر تمويني، بمخالفات بلغت قيمتها 2 مليون جنيه، وضبط كمية 110 كيلوجرامات لحوم مذبوحة خارج المجازر، كما تم غلق عدد 2 منشأة غذائية خاصةـ وتحرير 45 محضر مخالفات وجنح صحية ومضبوطات، تُقدر بحوالي 32 طن، أحراز مواد غذائية، بقيمة 228 ألف جنيه، بالإضافة إلى ضبط 797 "كرتونة رنجة"، و462 "باكتة ملح" غير صالحين للاستهلاك الآدمي.

وأسفرت حملة لقطاع التفتيش على المستشفيات والصيدليات بمديرية الصحة، عن إغلاق 5 مستشفيات ومراكز طبية خاصة، لمخالفتها شروط التراخيص، ومجازاة 187 طبيباً وممرضاً وإدارياً، لعدم الانتظام في العمل، فضلاً عن ضبط كميات من الأدوية المهربة والمخدرة وغير مصرح بتداولها، بلغت قيمتها 105 آلاف جنيه.

كما قامت مديريات التربية والتعليم والزراعة والقوى العاملة بحملات موسعة في نطاق المركز، أسفرت عن غلق 4 مراكز للدروس الخصوصية، وإحالة العاملين فيها للتحقيق، كما تم إحالة 17 عاملاً بالوحدات الزراعية للشئون القانونية، لغيابهم عن العمل في الأوقا الرسمية، بالإضافة إلى تحرير غرامات بقيمة 1.9 مليون جنيه، ضد أصحاب المنشآت الخاصة، لعدم التزامهم بقوانين العمل.

وفي نفس السياق، قامت رئاسة مركز ومدينة المحلة بالمرور على الوحدات المحلية، وتلاحظ غياب وانصراف 78 عاملاً بدون إذن، وتم تحويلهم للشئون القانونية، بالإضافة إلى عدم تحصيل متأخرات سنوية تقدر بحوالي 16.5 مليون جنيه لصالح الدولة.