إمارة مكة: حادث اعتداء على مقبرة في جدة وإصابة شخصين

أعلنت إمارة مكة عن وقوع حادثة اعتداء على مقبرة في جدة، أثناء وجود عدد من القناصل، وفقًا لما ذكرته قناة "العربية" في نبأ عاجل.

وأشارت إلى وقوع إصابات طفيفة لموظف في القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي.

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية أعلنت قبل قليل عن وقوع هجوم في مدينة جدة السعودية، أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص، وفق ما نقلت "رويترز".

وأفادت وكالة "فرانس برس" وفقًا لوزارة الخارجية الفرنسية، بأنّ هجومًا بعبوة ناسفة وقع في مقبرة لغير المسلمين في جدة غرب السعودية، أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص بجروح، وفقا لما نقلته قناة "روسيا اليوم".