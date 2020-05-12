أرامكو تعلن اكتشاف حقلين جديدين للنفط والغاز شمال غرب السعودية

أعلنت شركة أرامكو السعودية، اليوم الثلاثاء، اكتشاف حقلين جديدين خلال الربع الأول من العام الحالي 2020 في المملكة، إحداهما مكمن للنفط والغاز، والآخر مكمن نفطي.

وقالت أرامكو إن مكمن النفط والغاز تم اكتشافه في الجزء الشمالي الغربي من المملكة العربية السعودية، في حين تم اكتشاف مكمن نفط في منطقة الأعمال الوسطى.

وأكدت الشركة السعودية، أنه في عام 2019 تم اكتشاف حقلين ومكمنين للنفط، وحقل للغاز البري و 5 مكامن جديدة بالإضافة إلى حفر 6 آبار تحديد ناجحة.

وكانت شركة النفط العملاقة "أرامكو" أعلنت اليوم، انخفاض صافي الربح في الربع الأول من العام بنسبة 25%، ما يقل عن تقديرات المحللين، إذ تضررت من تراجع أسعار النفط بسبب جائحة كورونا وفقا لما نقلته قناة "روسيا اليوم".

وتراجع صافي الربح إلى 62.48 مليار ريال سعودي (16.64 مليار دولار) بعد الزكاة والضريبة في الربع المنتهي في 31 مارس من العام الجاري.