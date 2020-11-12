أسعار الخضروات اليوم الخميس 12-11-2020 في مصر

تستعرض "الوطن"، في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة التي تقدمها للمتابعين والقراء، متوسط أسعار الخضروات في السوق المصرية اليوم، الخميس 12 نوفمبر الحالي، والتي تنوعت بين الطماطم والخيار والجزر والفلفل والفاصوليا، على النحو التالي:

أسعار الثوم

وصل سعر كيلو جرام الثوم إلى 27 جنيهًا.

أسعار البصل

بلغ متوسط سعر البصل 5 جنيهات للكيلو جرام.

سعر خس كابوتشي

تراوح سعر القطعة الواحدة من الخس الكابوتشي بين 5 و12 جنيها.

ٍسعر الخس

وصل سعر الحزمة 3 كيلو إلى نحو 5 جنيهات.

سعر الفلفل

جاء سعر كيلو جرام الفلفل الرومي البلدي بـ6 جنيهات.

سعر الفاصوليا

تراوح سعر كيلو جرام الفاصوليا بين 14 و22 جنيهًا.

سعر البنجر

وصل سعر كيلو جرام البنجر إلى 12 جنيها.

سعر البطاطس

تراوح سعر كيلو جرام البطاطس بين 1.5 و6 جنيهات.

سعر الطماطم

تراوح سعر كيلو الطماطم من 8 جنيهات إلى 11 جنيها.

سعر الفلفل الألوان

جاء سعر كيلو جرام الفلفل الألوان بـ16 جنيهًا.

سعر البامية

بلغ متوسط كيلو جرام البامية 22 جنيهًا.

سعر الكوسة

تراوح متوسط سعر كيلو جرام الكوسة بين 5 و7 جنيهات.

سعر الخيار

بلغ سعر كيلو جرام الخيار 10 جنيهات.

سعر الباذنجان

تراوح سعر كيلو جرام الباذنجان البلدي والرومي بين 4 و6 جنيهات.

سعر الليمون البلدي

وصل سعر كيلو جرام الليمون البلدي إلى 6 جنيهات.

سعر الجزر

تراوح سعر كيلو جرام الجزر بين 3 و6 جنيهات.

سعر القلقاس

بلغ سعر كيلو جرام القلقاس نحو 12 جنيهًا.

سعر الكرنب

وصل متوسط سعر حبة الكرنب إلى 22 جنيهًا.

سعر الملوخية

وصل سعر كيلو جرام الملوخية إلى 5 جنيهات.