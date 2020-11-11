قفز من الطابق السابع.. انتحار شاب لمروره بأزمة نفسية في بنها

قررت نيابة قسم ثان بنها برئاسة المستشار علي حسن، المحامي العام الأول لنيابات شمال بنها، التصريح بدفن جثة شاب ألقى بنفسه من شرفه مسكنه، بالطابق السابع بدائرة قسم ثان بنها، لمروره بأزمة نفسية.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، إخطارًا من العميد حازم عفت، مأمور قسم ثان بنها، بورود بلاغًا أفاد بانتحار شاب في العقد الثالث من العمر، اليوم، قفزًا من شرفة مسكنه بالطابق السابع.

وجرى إخطار العقيد عمرو الجزار، مفتش مباحث بنها، وتبين أن المتوفي يعاني من أزمة نفسية قام على إثرها بالقفز من الطابق السابع بمسكنه بدائرة القسم، تم نقل الجثة للمستشفي وحُرر محضر بالواقعة وأصدرت النيابة العامة قرارها السابق.

وفي وقت سابق، أقدم نجار في بداية العقد السادس من عمره على الانتحار بقطع شرايين يده، لمروره بأزمة نفسية سيئة، بمنطقة الحرس الوطني بدائرة قسم شرطة أول بنها، وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، وتبين وفاة "ز.م.ب"، ٥٠ عامًا، نجار.

وتوصلت التحريات إلى أن المتوفي أقدم على الانتحار لمروره بأزمة نفسية سيئة، وبسؤال شقيقه أفاد بأن المتوفى كان يهذي في الفترة الأخيرة بكلمات حول خوفه من الإصابة بـ"كورونا"، ولا توجد شبهة جنائية بالواقعة، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بنها العام تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وصرحت بدفنه.