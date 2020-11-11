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محمود مسلم

السيسي يعزي ملك البحرين في وفاة رئيس وزرائه

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أ.ش.أ
04:26 م | الأربعاء 11 نوفمبر 2020
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي، برقية عزاء إلى أخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، في وفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين.

وأعرب السيسي، عن خالص عزائه وصادق مواساته لجلالته وللشعب البحريني الشقيق في وفاة الفقيد الراحل.

كما بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي، برقية عزاء مماثلة إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين.

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