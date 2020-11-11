البرلمان العربي يدين التفجير الإرهابي الذي وقع في جدة السعودية

أدان عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، التفجير الإرهابي الذي استهدف المشاركين في إحياء ذكرى نهاية الحرب العالمية الأولى بمقبرة لغير المسلمين في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء الموافق 11 نوفمبر 2020م، والذي أدى إلى إصابات طفيفة لعددٍ من الأشخاص.

وأكد رئيس البرلمان العربي تضامن البرلمان التام مع المملكة العربية السعودية وثقته في قدرتها على حماية منشآتها الحيوية وأمن وسلامة مواطنيها والمقيمين عليها وتصديها بكل حزم للجماعات الإرهابية، مشيداً بالتعامل الفوري لقوات الأمن السعودية في التعامل مع هذا العمل الإرهابي الجبان، مؤكداً وقوف البرلمان العربي مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية منشآتها الحيوية ضد كل من يحاول المساس بأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.