الصيادلة: إنهاء تراخيص المتقدمين للنقابة من دفعتي 2018 و2019

قالت النقابة العامة للصيادلة، إنه فى إطار التعاون المشترك بينها وبين وزارة الصحة تم إنهاء استصدار كافة تراخيص الصيادلة المتقدمين من دفعتى 2018 و2019 لتيسير إجراءات التقدم للتكليف، حيث قامت النقابة العامة بمخاطبة وزارة الصحة لانتداب موظفي إدارة التراخيص الطبية بمقر النقابة العامة وتمت الاستجابة، ووفرت النقابة سبل الدعم لهم لإنهاء استخراج كافة التراخيص التى قدمت خلال الفترة الماضية منذ فتح باب التسجيل للدفعة الجديدة.

وأوضحت النقابة في بيان لها، أنه يمكن للصيادلة الآن استخراج الترخيص واستلامه فى نفس اليوم، بعد إنهاء كافة التراخيص المتأخرة، مؤكدة حرصها على تقديم خدمة أفضل لأعضائها، والتسهيل على الخريجين الجدد فى إنهاء إجراءات التسجيل بالنقابة واستخراج تراخيص مزاولة المهنة، كما تعمل النقابة بكامل طاقتها من أجل حل كافة المشاكل والمعوقات التي تواجه الدفعات الجديدة.

وأشارت، إلى أنه للتيسير على الصيادلة يمكن إنهاء إجراءات القيد بالنقابة واستخراج تراخيص مزاولة المهنة من خلال النقابات الفرعية بالمحافظات، كما تم تحديد يوم لكل محافظة لاستقبالهم بالنقابة العامة لمنع التكدس والزحام، ويمكن للصيادلة بالمحافظات تفويض النقابة الفرعية التابع لها محافظته لاستلام التراخيص أو إرسال أقارب لهم من الدرجة الأولى أو أي شخص معه توكيل بالاستلام.

وأكدت النقابة، أنها تستقبل الصيادلة خريجي دفعة 2020 ممن أرسلت كلياتهم كشوف أسمائهم، ويتم استخراج التراخيص لهم فى نفس اليوم.

وفي السياق ذاته، خاطبت النقابة العامة كليات الصيدلة لمطالبتهم بسرعة إرسال الكشوف لتسجيل خريجي 2020 بالنقابة وحتى تاريخه، والكليات هي: "القاهرة، عين شمس، حلوان، الأزهر بنين، الأزهر بنات، المنصورة، طنطا، بنى سويف، أسيوط، المنيا، مصر للعلوم والتكنولوجيا، الألمانية، اكتوبر للعلوم الحديثة والاداب، مصر الدولية، المستقبل، المصرية الروسية، النهضة، دمنهور، الحديثة، الدلتا، هليوليس".