بدأ اليوم.. خطوات التسجيل لتكليف الصيادلة من دفعتي 2018 و2019

بدأت وزارة الصحة والسكان المصرية، بدء حركة التنسيق لـ تكليف صيادلة من دفعة 2018 دور أول وثانِ وفبراير ويناير 2019، ودفعة 2019 دور أول وثانِ وفبراير ويناير 2020.

إذ يمكن للخريجين التقدم بالطريقة الإلكترونية عن طريق الإنترنت من خلال الدخول على موقع الإدارة العامة للتكليف http://mhealth.cu.edu.eg/Start.aspx، ثم الدخول على رابطة خدمة تكليف الصيادلة، إذ يتم إدخال البيانات الأساسية للخريج خلال الفترة من اليوم، السبت 31 أكتوبر الحالي، وتستمر حتى يوم 14 نوفمبر المقبل، ويتم استيفاء الرغبات خلال الفترة من 1 ديسمبر المقبل وحتى 16 من الشهر ذاته.

وكانت الإدارة العامة للتكليف، أوضحت أنّ التكليف يتم بنظام التنسيق الإلكتروني العام في ضوء قواعد التوزيع (الاحتياجات- الرغبات- المجموع الاعتباري) وذلك للعمل بوحدات الوزارة بالمحافظات وبعض الجهات الأخرى.

وتستعرض "الوطن"، خطوات التسجيل الإلكتروني عبر الموقع الإلكتروني لإدارة التكليف على النحو التالي:

- اختار اسم الجامعة، ثم حددّ القسم "عام إكلينكي".

وعلى خريجي جامعات الألمانية، والبريطانية في مصر، ضرب نسبتهم المئوية في 46، للحصول على التراكمي المطلوب، وعلى خريجي جامعات جامعة الدلتا، والأهرام الكندية، والجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، وسيناء، وفاروس، وهليوبوليس إدخال الـGPA.

- بعد ذلك قم بإدخال رقم الخريج، وعليك الاحتفاظ بهذا الرقم لاستخدامه عند تسجيل الرغبات.

- قم بتحديد تاريخ الميلاد ومحافظة الميلاد والسكن والعنوان.

- ادخل رقمك القومي ثم قم بإعادة تأكيده مرة أخرى.

- قم بإدخال اسم الأم رباعي.

- ادخل رقم الهاتف.

علمًا بأنّه في حال عدم التمكن من الحصول على الرقم القومي لن يتمكن الخريج من الدخول على الموقع بعد ذلك لتسجيل الرغبات.

وأشارت الإدارة إلى أنّه على جميع المتزوجات التوجه بالقسيمة أصل وصورة إلى 9 شارع عماد الدين أمام سينما كوزموس الدور الثاني بالقاهرة لتسليم الصورة والاطلاع على الأصل.

ووضع الموقع بعض الملاحظات قبل التسجيل وهي:

- عند وجود خطأ في الاسم، قم بإرسال فاكس بصورة البطاقة وتوضيح نوع الحركة المرادة "حركة تكليف الصيادلة 2020" وتوضيح نوع المشكلة "اسم خاطئ" وتوضيح الموبايل والدفعة والدور والجامعة وكتابة الاسم الخطأ والاسم الصحيح إلى 27942627/02.

- عند عدم وجود الاسم عليك التوجه إلى مكتب التكليف في 9 شارع عماد الدين أمام سينما كوزموس الدور الثاني بالقاهرة مصطحبًا شهادة التخرج بالدرجات.